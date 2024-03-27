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'Kuş Uçmaz Kervan Geçmez' ilçesine işadamı Lüks otel yatırımı yaptı

İşadamı Mehmet Dursun, zamanında adı kuş uçmaz, kervan geçmez deyimi ile anılan Mardin merkeze 110 km uzaklıkta bulunan Dargeçit ilçesine otel yatırımı yaptı

EKONOMİ 27.03.2024, 11:17
'Kuş Uçmaz Kervan Geçmez' ilçesine işadamı Lüks otel yatırımı yaptı

İşadamı Mehmet Dursun, zamanında adı kuş uçmaz, kervan geçmez deyimi ile anılan Mardin merkeze 110 km uzaklıkta bulunan Dargeçit ilçesine otel yatırımı yaptı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin'in Dargeçit ilçesi doğumlu olan iş adamı Mehmet Dursun, doğup büyüdüğü memleketine vefa borcunu onlarca gencin istihdam edileceği bir otel yatırım yaparak ödedi.
Dargeçit ilçesine yatırımını yapan iş adamı Dursun, doğa ile iç içe ve kendine has konsepti ile yaptığı beş katlı Kılavuz Otelin Mardin'de bir ilk olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinde farklı sektörlerde uzun yıllar iş yaptıktan sonra memleketi olan Dargeçit ilçesinde bir otel yatırımı yapma kararı aldıklarını belirten Dursun, bu yatırım ile ilgili olarak ilçe halkının takdirini kazandıklarını ifade etti.

Dargeçit ilçesinde geriye göçün başlatmak için bu oteli yapma kararı aldığını anlatan Dursun, "Dargeçit ilçesinde bu otel kendi konsepti bir ilk. Biz bu yatırım yapma kararını 3 yıl önce aldık ve kısa sürede otelimizin inşaatını tamamlayarak burayı hizmete açtık. v ortamını arattırmayacak şekilde kendi için mutfağı bile olan 20 suit odalı olan otelimiz 50 yatak kapasiteli. Bünyesinde kafeterya, restorant ile birlikte dinlenme salonu bulunan otelimiz Dargeçt gibi doğa ile iç içe bir ortamda. Şehrin merkezinde Dargeçit manzarası ile iç içe kalmak, sessiz bir ortamda güzel bir gün geçirmek isteyen Mardin ve Mardin dışından misafirlerimizi burada ağırlıyoruz"dedi.
Dargeçit’te önceki yıl ortaya çıkarılan ve tarihi Göbeklitepe’den daha eski olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılan Boncuklu Tarla hakkında da bilgiler veren Dursun, ilçe merkezinde bulunan Süryani çarşısı ve bölgedeki tarihi kilise ve manastırların da görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

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