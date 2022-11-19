Son Dakika

Kozmetik sektörünün gözü yükseklerde

EKONOMİ 19.11.2022, 07:15
Kozmetik sektörünün gözü yükseklerde

Türkiye’nin kozmetik ihracatı, Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 18 milyon dolar oldu. Sektörün, 2025'teki dünya pazar payının 750 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.ANTALYA (İGFA) - Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi 1 -3 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya Susesi Luxury Resort Belek’te gerçekleşecek. Bu yılki ana teması Yeşil Mutabakat olan kongre, kozmetik dünyasının önemli sektör temsilcilerini buluşturacak. 

Güzellik, cilt bakım ürünleri, makyaj ürünleri grubunda yüzde 16 artış gerçekleşti. Açıklanan verilere göre, 162 ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak, ABD, Rusya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. 

Irak, 88 milyon dolar ile kozmetik sektöründe en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olurken hemen ardından 87 milyon dolar ile ABD geliyor.

INNOVATION ZONE İLE KOZMETİKTE SON TEKNOLOJİLER SERGİLENECEK

6. Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde yer alacak Innovation Zone alanında piyasaya sürülen en yeni hammaddeler ve ürünler sergilenecek. Bu alan, firmalara hammaddelerini ve ürünlerini sergileme fırsatı sunarken aynı zamanda ürünlerine yenilikçi bir avantaj sağlayacak malzemeleri belirleme fırsatı da veriyor. Innovation Zone alanına katılan, hammadde veya ürünlerini sergileyen firmalar tüm katılımcıların oylarına sunulacak. Hammadde ve bitmiş ürün kategorilerinde ilk 3’e giren firmalar da ödül kazanacak.

SEKTÖR YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada bir zihniyet ve paradigma değişikliği yaşanıyor. Şu an, iklim krizi ve dünya ısısının önemi artık alarm seviyesine geldi. Dünya ülkeleri de iklim hassasiyeti konusunu Dünya yaşamı için bir tehdit unsuru olarak kabul etti. Bu önemli kabul ile birlikte bazı önlemler için de hızlıca kararlar alınmaya başlandı. Bu anlamda, üretim kararları, tüketim kararları, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, alternatif enerji kaynakları, döngüsel ekonomi, toprağa dayalı inovasyon, yüksek veri mühendisliği gibi kavramlardan tutun da bireysel yaşam şekillerine kadar pek çok değişiklik yaşanacak. Özellikle, artık sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları da bu durumun yönetilmesi konusunda acil eylem planları oluşturmak zorunda kalacak” şeklinde konuştu. 

YEŞİL MUTABAKAT KONUSU MASAYA YATIRILACAK

Arslan, “Dünyanın şu anki durumunu ve gelecekte oluşturacağı atmosferi, sürdürülebilirlik kavramın altında ele almak mümkün. Bu anlamda, Yeşil Mutabakat konusuna da sürdürülebilirliğe ulaşma sürecinin bir yol haritası olarak bakabiliriz. Dernek olarak, biz de hem firmalarımızla yaptığımız çalışmalar hem de her yıl gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizle bu bilinci artırmak için çalışıyoruz. Yeşil mutabakat sürecinin dışında kalacak firmaların gelecek zaman diliminde yaşama şansının olmadığının farkındayız. Üreticilerimizi, araştırmacılarımızı, sürecin kamusal paydaşlarını, ilgili çevre ve düşünce kuruluşlarını bu önemli ve hayati konuyu tartışmaya ve sektörümüz için yol haritasını hazırlamaya davet ediyoruz. Bu kapsamda, düzenlediğimiz 6.Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin bu yılki konusunu Yeşil Mutabakat olarak belirledik” dedi. 

SEKTÖR DUAYENLERİ KONGREDE BİR ARAYA GELİYOR

Kongrede gerçekleşecek KÜAD sahnesinde, kozmetik sektörünün duayen isimleri bir araya gelecek. Serdar Mutaf’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumlarda, ıslak mendilin mucidi Ataman Özbay, küresel parfüm firmalarının esas sağlayıcısı Mişel Gülçiçek, ünlü eczacı ve akademisyen Mehmet Müderrisoğlu ve Türkiye temizlik ürünleri deyince ilk akla gelen firmalardan olan EVYAP firma temsilcisi Mehmed Evyap konuşmacı olarak katılacak. 

BİTKİLER KOZMETİK MÜZESİ’NDE SERGİLENECEK

Geçtiğimiz yıl bir ilke imza atan kozmetik müzesinde, bu yıl endemik bitkiler yer alacak. Kozmetikte kullanılan endemik bitkiler kozmetik müzesinde sergilenecek. 

 6.ULUSLARARASI KOZMETİK KONGRESİ

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), bu yıl temalı “Geleneksel Uluslararası Kozmetik Kongresi’nin” 6.ncısını 1-3 Aralık’ta gerçekleştirecek. Bu yıl ki ana teması “Yeşil Mutabakat” olacak kongrede, kozmetik dünyasındaki bilimsel gelişmeler, yenilikler, yaklaşımlar ele alınacak. Kongre, katılımcılara deneyimlerini paylaşmak, projelere ve yeniliklere, sektöre ve araştırmaya uygulanan yeni teknolojilere ilişkin son gelişmeleri çok kültürlü ve zengin bir atmosferde tartışmak için ideal bir fırsat ve mükemmel bir platform sunacak.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Samsunspor 13 23
4. Boluspor 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4