Görevden alınması beklenen Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın gafı gündem oldu!

Gazeteci Yazar Mesut Demir, yerel seçim sonrası gözlerin çevrildiği bakanlar kurulunda topun ağzındaki bakan olarak kulislere yansıyan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı gafı kaleme alarak, “Fahiş fiyatlarda vatandaş boykot etsin, Ticaret Bakanlığı yatsın” yorumunu yaptı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat gafla uyandı! “Fahiş fiyatlarda vatandaş boykot etsin, Ticaret Bakanlığı yatsın”

Pandemi süreciyle başlayan fahiş fiyat uygulaması, ekonomik krizle birlikte artarak devam etti.

Bu süreçte önceki dönem Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetim ve çalışmalarla ilgili oldukça yetersiz kalmış, adeta hayalet bakan olarak tarihe geçmişti.

Öyle ki, asgari ücrete zam açıklaması yapılır yapılmaz 3 harfi marketler başta olmak üzere fahiş fiyat artışlarına karşı hiçbir müdahalede bulunamamıştı.

Derken…

Genel seçimler sonrası görevden alınan Mehmet Muş’un yerine Ömer Bolat göreve getirildi.

Haziran ayında bir yıllık görev süresini dolduracak olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın karnesinde geçer not bulmak mümkün değil.

Haziranda göreve geldikten sonra asgari ücret zamlarıyla birlikte fahiş fiyatlar aldı başını gitti.

Aralık ayında açıklanan asgari ücret rakamının hemen dakikasında marketlerde asgari ücret zam oranında artışlar yapıldı.

Asgari ücret, vatandaşın eline 1,5 ay sonra geçecekti ama zam 1,5 ay önce geldi.

Nerede denetimler?

Sosyal medyadan bakana seslendi vatandaş “İmdat” çığlıklarıyla…

Ses çıkmadı…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kış uykusundaydı sanırım…

Yerel seçimler bitti, bahar geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişiklik mesajı gitti vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a…

“Eyvah bakanlık gidiyor” düşüncesiyle ortaya çıktı Ticaret Bakanı Ömer Bolat…

İlk açıklaması fahiş fiyatlar…

Ne yaptı 1 yıldan buyana fahiş fiyatlar konusunda?

Kimlere ne cezalar kesildi?

Ne kadar denetlendi?

Stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadeleye değindi Bakan Ömer Bolat.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğinden bahsetmiş, Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır ve üst sınır rakamlarını arttıracaklarını söylemiş Bakan Bolat.

Denetleme konusunda yeterli personel var mı Ticaret Bakanlığı bünyesinde?

Denetlemede ayrımcılık yapılıyor mu?

“Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir” demiş Bakan Bolat…

Vatandaş boykot edecek, Ticaret Bakanlığı ne iş yapacak o zaman?

Örneğin vatandaş ekmeği boykot edecek, ne yiyecek?

Bu nasıl bir gaftır sayın Bakan?

Bakanlar Kurulu’nda ilk topun ağzındaki bakan olarak siyasi kulislerde yer alan Ömer Bolat’ın kış uykusundan uyandıktan sonra yaptığı gafın ötesinde açıklaması, sosyal medyayı sallarken, umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatinden de kaçmaz.

Bu milletin, vatandaşın fahiş fiyatlardan dolayı hali kalmadı.

Sağlıklı ve esen kalın…