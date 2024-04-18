Son Dakika

Görevden alınması beklenen Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın gafı gündem oldu!

Gazeteci Yazar Mesut Demir, yerel seçim sonrası gözlerin çevrildiği bakanlar kurulunda topun ağzındaki bakan olarak kulislere yansıyan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı gafı kaleme alarak, “Fahiş fiyatlarda vatandaş boykot etsin, Ticaret Bakanlığı yatsın” yorumunu yaptı

EKONOMİ 18.04.2024, 10:13
Görevden alınması beklenen Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın gafı gündem oldu!

Gazeteci Yazar Mesut Demir, yerel seçim sonrası gözlerin çevrildiği bakanlar kurulunda topun ağzındaki bakan olarak kulislere yansıyan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yaptığı gafı kaleme alarak, “Fahiş fiyatlarda vatandaş boykot etsin, Ticaret Bakanlığı yatsın” yorumunu yaptı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat gafla uyandı! “Fahiş fiyatlarda vatandaş boykot etsin, Ticaret Bakanlığı yatsın”

Pandemi süreciyle başlayan fahiş fiyat uygulaması, ekonomik krizle birlikte artarak devam etti.

Bu süreçte önceki dönem Ticaret Bakanı Mehmet Muş, denetim ve çalışmalarla ilgili oldukça yetersiz kalmış, adeta hayalet bakan olarak tarihe geçmişti.

Öyle ki, asgari ücrete zam açıklaması yapılır yapılmaz 3 harfi marketler başta olmak üzere fahiş fiyat artışlarına karşı hiçbir müdahalede bulunamamıştı.

Derken…

Genel seçimler sonrası görevden alınan Mehmet Muş’un yerine Ömer Bolat göreve getirildi.

Haziran ayında bir yıllık görev süresini dolduracak olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın karnesinde geçer not bulmak mümkün değil.

Haziranda göreve geldikten sonra asgari ücret zamlarıyla birlikte fahiş fiyatlar aldı başını gitti.

Aralık ayında açıklanan asgari ücret rakamının hemen dakikasında marketlerde asgari ücret zam oranında artışlar yapıldı.

Asgari ücret, vatandaşın eline 1,5 ay sonra geçecekti ama zam 1,5 ay önce geldi.

Nerede denetimler?

Sosyal medyadan bakana seslendi vatandaş “İmdat” çığlıklarıyla…

Ses çıkmadı…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kış uykusundaydı sanırım…

Yerel seçimler bitti, bahar geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişiklik mesajı gitti vatandaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a…

“Eyvah bakanlık gidiyor” düşüncesiyle ortaya çıktı Ticaret Bakanı Ömer Bolat…

İlk açıklaması fahiş fiyatlar…

Ne yaptı 1 yıldan buyana fahiş fiyatlar konusunda?

Kimlere ne cezalar kesildi?

Ne kadar denetlendi?

Stokçuluk ve karaborsacılıkla mücadeleye değindi Bakan Ömer Bolat.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu getirildiğinden bahsetmiş, Fahiş fiyat artışına karşı alt sınır ve üst sınır rakamlarını arttıracaklarını söylemiş Bakan Bolat.

Denetleme konusunda yeterli personel var mı Ticaret Bakanlığı bünyesinde?

Denetlemede ayrımcılık yapılıyor mu?

“Kim fahiş fiyat uyguluyorsa vatandaşın onu boykot etmesi gerekir” demiş Bakan Bolat…

Vatandaş boykot edecek, Ticaret Bakanlığı ne iş yapacak o zaman?

Örneğin vatandaş ekmeği boykot edecek, ne yiyecek?

Bu nasıl bir gaftır sayın Bakan?

Bakanlar Kurulu’nda ilk topun ağzındaki bakan olarak siyasi kulislerde yer alan Ömer Bolat’ın kış uykusundan uyandıktan sonra yaptığı gafın ötesinde açıklaması, sosyal medyayı sallarken, umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatinden de kaçmaz.

Bu milletin, vatandaşın fahiş fiyatlardan dolayı hali kalmadı.

Sağlıklı ve esen kalın…

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14