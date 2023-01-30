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Etler Mobil Market ile mahallenizde

EKONOMİ 30.01.2023, 08:11
Etler Mobil Market ile mahallenizde

ABB Halk Ekmek Fabrikası, EGO otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market ile Ankara’nın 25 ilçesine ulaşacak. Yüzde yüz yerli besi hayvanlarından temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri şubat ayından itibaren Başkent Mobil Market ve Başkent Marketlerde uygun fiyattan satışa sunulacak.ANKARA (İGFA) - Başkentlilerin sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ilklere imza atmayı sürdürüyor.

  Ankara Halk Ekmek Fabrikası, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşın yanında olmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Başkent Market ve Başkent Büfelerin ardından şimdi de “Başkent Mobil Market” Ankaralılarla buluşturulacak.

RAMAZAN AYI SONUNA KADAR UYGUN FİYATLI SATIŞ

Özel tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü ile 25 ilçenin tamamında yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri şubat ayından itibaren Ankara halkına uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, “Ankara Halk ekmek olarak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Son zamanlarda kırmızı et ve beyaz et fiyatlarının ülkemizde artış göstermesi nedeniyle Ankaralı hemşehrilerimize destek olmak amacıyla fiyat indirimine gitmeyi uygun gördük. Tasarımını ve dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz bu otobüsle, biz buna ‘Başkent Mobil Market’ ismini veriyoruz, şubat ayı başından Ramazan ayı sonuna kadar Ankara’nın 25 ilçesinde uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştireceğiz” dedi.

ÜRÜNLER UZMAN VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN KONTROL EDİLECEK

Et ürünlerinin uzman veteriner hekimler tarafından kontrol edildikten sonra sağlıklı ve güvenilir bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Sorumlu Veteriner Hekim Mutlu Ergün, “Başkent Mobil Market Projesi kapsamında üreticiden alınan yerli besin hayvanlarımızın muayenelerini kurumumuz veteriner hekimlerimizle sağlayarak son tüketiciye sağlıklı ve güvenilir et ürünleriyle buluşturuyoruz” dedi.

Çubuk’ta hayvan yetiştiriciliği yapan ve Mobil Market’e et temin edecek olan Serkan Yağcı ise şunları söyledi:

“Başkent Market sayesinde hayvanlarımızı yetiştirip aracılara komisyon vermeden hayvanlarımızı verebiliyoruz.”

 MOBİL MARKET 25 İLÇEDE UYGUN FİYATLI ET ÜRÜNLERİNİ SATIŞA SUNACAK

Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara’nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştirecek.

Bu süreçte Başkent Market şubelerinde de aynı fiyatlardan kırmızı ve beyaz et satışını gerçekleştirecek olan Halk Ekmek, Ankara içinde özellikle Başkent Market şubelerinin olmadığı ilçe ve semtlerde de uygun fiyatlı, hijyenik ve güvenilir et ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.

Uygulamanın, Ramazan Bayramı sonuna kadar devam etmesi hedefleniyor.

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