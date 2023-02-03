Ege İhracatçıları, 2023'e yüzde 5 artışla girdi

Türkiye, Ocak ayında yüzde 10 artışla, 19 milyar 375 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken Ege İhracatçı Birlikleri bu rakama, ihracatını Ocak ayında yüzde 5 artırarak 1 milyar 433 milyon dolarlık katkı sağladı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ocak ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 433 milyon dolarlık ihracatta sanayi ürünleri 747 milyon dolarlık payla, tarım ürünleri ise yüzde 27’lik artışla 603 milyon dolarla temsil edildi. Egeli maden ihracatçıları ise; 82 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı.

Sektörler arasında her ay en fazla ihracat rakamına ulaşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ocak ayında 194 milyon dolar ihracatla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, Ocak ayında 130 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarla en fazla ihracat yapan ikinci Birlik olarak kayıtlara geçti.

Tarım ve Gıda Birlikleri arasında en fazla ihracat gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, yüzde 3 artışla 112 milyon dolarla Ocak ayını geride bıraktı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 8 artışla 100 milyon doları, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 95 milyon doları ülkeye kazandırdı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını 82 milyon dolara, Ege Tütün İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 60 artışla 81 milyon dolara taşıdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 21 artışla 76 milyon dolara çıkardı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 7 ivmeyle 67 milyon dolar ihracata imza attı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 28 artışla 39 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 17 yükselişle 18 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

9 Birliğin ihracatını artırdığını 3 Birliğin ise geçen seneki performansının gerisinde kaldığını açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu zor konjonktüre rağmen 2023 yılına yüzde 5 artışla başladık" diyerek, "Tarım ihracatımızın önümüzdeki üç ay içerisinde 7 milyar doları geçebileceğini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.