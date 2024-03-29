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Dış Ticaret rakamları açıklandı... İhracatta Almanya, ithalatta Rusya önde

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan 6 milyar 771 milyon dolara geriledi Şubat'ta en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

EKONOMİ 29.03.2024, 10:16
Dış Ticaret rakamları açıklandı... İhracatta Almanya, ithalatta Rusya önde

Şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan 6 milyar 771 milyon dolara geriledi. Şubat'ta en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ise ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri'ni yayımladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 16,0 azaldı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artış kaydetti.

Şubat ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 12,3, ithalat ise yüzde 5,2 arttı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 17 milyar 438 milyon dolardan 19 milyar 589 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 1 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,5 artarak 40 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,3 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 51,0 AZALDI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51,0 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Şubat döneminde %58,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,0'a yükseldi.

Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,5 oldu.

Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,8 oldu

İthalatta, 2024 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,0 olarak gerçekleşti.

Sektörlere göre dış ticaret, Şubat 2024

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 722 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 332 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 158 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 73 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 66 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 484 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 536 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 169 milyon dolar ile Irak, 2 milyar 156 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.  

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA'NIN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Şubat ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 27 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 434 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 218 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 543 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,1'ini oluşturdu.

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