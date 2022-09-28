Balıkesir'in yatırım fırsatları TÜGİAD Bursa'da konuşuldu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerini ağırladı.BURSA (İGFA) - BSO Yönetim Kurulu, Bursa’ya gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında TÜGİAD Bursa Şubesi ve halihazırda Balıkesir’de yatırımı bulunan TÜGİAD üyesi firmaları ziyaret etti.

Bu kapsamda; Emek Yağ Sanayi, Beyçelik Holding ve Elatek’i ziyaret eden iş insanları; Balıkesir organize sanayi bölgelerinin avantajları üzerine bilgiler paylaşarak, bölgesel yatırım fırsatlarıyla ilgili tanıtım gerçekleştirdi.

TÜGİAD üye firmalarının ardından TÜGİAD Bursa Şubesi’nde gerçekleşen görüşmeye; TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, BSO Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, BSO Meclis Başkanı Ergin Birgül ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda ayrıca TÜGİAD Bursa Şubesi üyesi ve BSO üyesi Onur Özkul, Balıkesir ve Bursa arasındaki ticari işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

PARSEKER, “FİNANSAL İSTİKRARIMIZ İÇİN YENİ YATIRIM ALANLARI ÇOK DEĞERLİ”

TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker, Balıkesir Sanayi Odası ziyaretlerden dolayı yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu.

Başkan Parseker, yatırım fırsatlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında; üretimin tüm paydaşlarına teşvik ve yeni kolaylıkların sağlanması gerektiğini ifade etti.

TÜGİAD’ın 6 şubesinden biri olduklarını ifade eden Parseker, “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı (İSO) ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Kuruluşu’ listesinde 11 ve ‘İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde 11 TÜGİAD Bursa Şubesi üyemiz yer aldı. Üretim maliyetlerindeki artış, hammaddeye erişimdeki zorluklar, küresel kriziler, enerji tedariği zincirindeki bozulmalar ve küresel belirsizliklere rağmen sanayicilerimiz fedakârca çalışıyor. Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde finansal istikrarımızı koruyacak yeni yatırım alanlarını araştırıyoruz. Bu anlamda Bursa’ya gerçekleştirdiğiniz ziyaret çok kıymetli ve değerli. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetler ve girişimlerle ortak çalışmalar gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

NAZMİ YARIŞ, “BALIKESİR YATIRIM MALİYETLERİ AÇISINDAN BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR”

BSO Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir ve Bursa’nın TEKNOSAB ile birlikte bütünleşeceğine vurgu yaptı. Balıkesir’in Bursa’ya göre çok büyük maliyet avantajları olduğuna dikkati çeken Yarış, "Özellikle yeni yatırım alanları arayan sanayicilerimiz için arazi fiyatlarında çok ciddi farklar var. Kullanılan birim elektrik tutarları dahi Balıkesir’de daha uygun. Bu anlamda üretim maliyetlerinde farklar ortaya çıkıyor. Özellikle İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun açılmasıyla birlikte lojistik anlamda da Balıkesir büyük avantaj sağlıyor” dedi.

BSO Genel Sekreteri Engin Akyüz ise, Balıkesir’de 7 organize sanayi bölgesini yer aldığı ifade etti. 2016 yılında 4 bin olan istihdam sayısının 2022 yılı itibariyle 17 bin kişiye ulaştığına dikkati çeken Akyüz, "Organize sanayi bölgesinde metre kare fiyatlarımız şu anda 2 bin 500 lira. Bazı şartlara göre bu fiyatlarda indirimler yapılabiliyor. Altyapısı tam anlamıyla bitti. Organize Sanayi Bölgelerinde en çok ihtiyaç duyulan yapılardan birisi de şüphesiz mesleki eğitim merkezleri bu anlamda sanayicimiz nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak meslek eğitim merkezimiz sanayi bölgemizde yer alacak. Toplamda 7 organize sanayi bölgesinde neredeyse her sektörden firmalar yer alıyor. Balıkesir’de 2022 itibariyle sadece çay yetişmiyor. Türkiye’yi doyuran iliz diyoruz. Sizleri Balıkesir’de yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.