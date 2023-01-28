ASKON Kayseri'nin rotası Türk Cumhuriyetleri

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri şubesi Türk Cumhuriyeti'leriyle ilişkileri geliştirmek üzere ziyaretlerine başladı. Büyükelçiliklerde ilk ziyaretler Kırgızistan ve Özbekistan oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı ziyaretlerin olumlu bir ortamda gerçekleştiğini belirterek “Değerli Büyükelçilerimiz çok samimiler, çok yakın ilgi gösterdiler. Ziyaretten memnuniyetlerini belirttiler. Biz 4. Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde Özbekistan ve Kırgızistan’ı misafir etmiştik. Kendilerini tekrar davet edeceğimizi belirtince çok olumlu karşıladılar.

Bizler hem 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni hazırlıyor hem büyükelçilerimiz ile Kayseri’de firma ziyaretleri ve görüşmelerde bulunmak üzere organizasyon hazırlıyoruz. Kırgızistan Büyükelçimiz Ruslan Kazakbaev ve Özbekistan Büyükelçimiz Alişer Azamhocayev Beyefendileri Kayserimizde ağırlayacağız. İkili görüşmelerle hem Kayseri’yi hem Türki Cumhuriyetleri geliştirmeye yönelik hamleler yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.