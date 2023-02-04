Antalya'da ortak akıl buluşması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’da Meslek Odaları Başkanlarıyla toplantı yaptı.ANTALYA (İGFA) - 26 akademik meslek odasının katılımıyla ulaşımdan, altyapıya, kültürden, çevreye pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda yapılacak projeler ile ilgili birlik ve beraberlik içinde hareket edileceği vurgusu yapıldı.

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle hizmetlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kenti STK’lar, Odalar, Muhtarlar, Üniversiteler ve Antalyalılarla birlikte ortak akılla yönetmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Muhittin Böcek, Antalya’da görev yapan Meslek Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında 26 akademik meslek odaları başkanları ile kahvaltı yapan Başkan Böcek daha sonra toplantı gerçekleştirdi. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu Başkanı Sacittin Hancıoğlu, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu ve Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Derya Ünver ve diğer meslek odaları başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'nın sorunları konuşuldu, talep ve öneriler dile getirildi. Ulaşımdan altyapıya, kültürden, çevreye pek çok konunun görüşüldüğü toplantıda, yapılacak projeler ile ilgili birlik ve beraberlik içinde hareket edileceği vurgusu yapıldı.