1 Temmuz'da bir grup mükellef daha zorunlu 'e-fatura'ya geçecek

e-Faturaya geçiş için 1 Temmuz 2022 tarihine kadar süresi olan işletmeler, e-Dönüşüm çözümü arayışına girdi.İSTANBUL (İGFA) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle e-fatura geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri her yıl biraz daha aşağı çekiliyor.

22 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan yeni tebliğ ile, e-Fatura zorunlu geçişlerinde 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için ise 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler için e-Faturaya geçiş zorunluluğu geldi.

e-fatura ve e-arşive geçiş ile e-irsaliye için 1 Temmuz’a kadar süresi olan işletmeleri son dakika yaşanabilecek aksiliklere karşı uyaran e-dönüşüm firmaları, mükelleflerin bu sürece geçişte geç kalmamalarını önerdi.

Son geçiş tarihi yaklaştıkça yoğunluk da artacağından son dakikalara kalmadan geçiş sürecini tamamlamalarını tavsiye eden Mikrogrup İcra Kurulu Üyesi Alpaslan Tomuş, bu yıl e-Dönüşüme geçiş sürecinde çok sayıda firmanın bu sürece dahil olacağını belirterek, dönüşüm sağlayıcı şirkeler konusunda 'tüm ihtiyaçlarımı karşılayabilir mi, çözüm üretebilir mi' gibi soruların sorulmasının önemli olduğunu kaydetti. Özellikle güvenliğin gerçekten bu konuda önemli olduğunu kaydeden Tomuş, kendilerinin de anahtar teslim e-fatura ile kullanıcıların yazılım programlarının zarar görmesini ve güvenlik açığı oluşmasını engellediklerini belirtti.