Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen TYT ve AYT Deneme Sınavlarında dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ödüllü TYT ve AYT Deneme Sınavları hafta sonu yapıldı. ÖSYM’nin uyguladığı tüm kurallar geçerli olduğu ve gerçek bir sınav provası niteliği taşıyan sınavlara toplam 973 öğrenci katıldı.

Sınav sonuçlarına göre; Sayısal’da Nevşehir Hacı Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Mahmut Can Aldağ, Özel Kardelen Koleji öğrencisi İsmail Uğur Avcu ikinci ve Nevşehir Hacı Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Yunus Arıkan üçüncü oldu. Eşit Ağırlık kategorisinde ise; Nevşehir Hacı Avni İncekara Fen Lisesi öğrencisi Emine Beyza Aplak birinci, aynı okuldan Mahmut Can Aldağ ikinci ve Özel Nevşehir İdeal Çözüm Lisesi’nden İhsan Uzey üçüncü oldu. Sözel’de de Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ömer Baykaplan birinci, aynı okuldan Ömer Faruk Ünlü ikinci ve yine aynı okuldan Sude Ulucan üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek.

Bu arada hafta sonu gerçekleştirilen sınavlara ilişkin cevap anahtarları www.nevsehir.bel.tr adresinden yayınlandı. Öğrenciler, sınav sonuçları karnelerini cep telefonlarına gönderilecek şifrelerle 30 Mart Cumartesi gününden itibaren yine www.nevsehir.bel.tr adresinden görüntüleyebilecek.