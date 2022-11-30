Rektör Altun'dam ERUSAM’a ziyaret
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri kapsamında Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ERUSAM) ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Araştırma merkezleri ziyaretleri kapsamında ERUSAM’ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ziyaretinde Merkez Müdürü Prof. Dr. Muharrem Akoğlu ile merkez müdür yardımcılarından merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
ERUSAM’ın tarihi binasında incelemelerde bulunan Rektör Altun, ayrıca ERUSAM’da yer alan Kütüphane ve Talas Amerikan Ortaokulu Anı Odası’nı da yakından inceledi.
Rektör Altun’un ERUSAM ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’da eşlik etti.
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