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Milli Eğitim'den Gazzeli çocuklara psikolojik destek

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla psikolojik destek ve uyum eğitimi çalışmalarına başlandı

EĞİTİM 18.04.2024, 12:29
Milli Eğitim'den Gazzeli çocuklara psikolojik destek

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım politikaları sonucu Gazze'deki katliamların ardından Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinlere yönelik Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla psikolojik destek ve uyum eğitimi çalışmalarına başlandı.ANKARA (İGFA) - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenerek tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Türkiye'ye getirilen çocuk ve yetişkinler için Bakanlık birimlerince eğitimler verilmeye başlandı. Gazzeli savaş mağdurlarına yönelik tedarik edilen barınma, gıda, giyim ve insani ihtiyaçların yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan destek kapsamında Filistinli misafir çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli planlamalar yapılırken özel eğitim ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ile sınıf seviyelerine göre gerekli rehberlik faaliyetleri de Bakanlığın ilgili birimleri tarafından sürdürülüyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca İstanbul ve Ankara'daki çeşitli tesislerde geçici barınmaları sağlanan Gazzeli savaş mağdurlarına yönelik, iletişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla halk eğitimi merkezlerinde "Türkçe Öğretimi Kursları" açıldı. Kursiyerlere Bakanlıkça hazırlanan çanta ve kırtasiye setleri de dağıtıldı.

Sunulan eğitim desteği kapsamında İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Sultangazi ve Bakırköy ilçelerinde denklikleri yapılanlar anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim hizmeti alıyor. Ayrıca yetişkinlere yönelik Türkçe okuma yazma kursları açıldı.

Ankara'da ise geçici barınmaları sağlanan Filistinlilerin Türkçe kursu taleplerinin karşılanması ve çocukların eğitim ihtiyaçlarına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Çankaya Başkent Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan planlamalar sonucu çocuklar ve yetişkinler için olmak üzere Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretimi A1 Seviye Kursu açıldı. Denklikleri yapılan öğrenciler sınıf seviyelerine göre okullara yerleştirilmeye başlandı.

Tüm bunların yanı sıra Filistinli savaş mağduru misafir çocuklar ve yetişkinler için gerekli olan her türlü çalışmalar devam edecek.

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