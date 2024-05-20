Akıncı İHA enkazı buldu, Türkiye'ye döndü

Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine döndü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, AKINCI İHA'nız, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin helikopter kazası sonrası, arama kurtarma operasyonlarına destek için tüm gece görevde olduğunu belirterek, sabah saatlerinde görevini başarıyla tamamlayarak yurda döndüğünü duyurdu.

Prof. Dr. Görgün, Türkiye'nn güçlü savunma sanayiisi ile dost ülkelerin her zaman yanında olduğunu belirterek yaptığı paylaşımda, "İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/halukgorgun/status/1792444608414134572

Hatırlanacağı gibi, Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.