Kocaeli İzmit Belediyesi'nden İlçe Milli Eğitim'e ziyaret

Kocaeli İzmit Belediyesi yöneticileri, Öğretmenler Gününde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’ı ziyaret etti KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Nurullah Özer 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan’a ziyarette bulundu. Yöneticiler, ziyaret programında Özkan’ın ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ilettiler.

“HER ZAMAN ÖĞRETMENLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Kutsal mesleği icra eden öğretmenlerin emeklerinin asla ödenemeyeceğinin vurgusunun yapıldığı ziyarette konuşan Dilek Yalçın “Öğretmenlik sevgi demek, fedakârlık demek, sahiplenmek ve kendini adamak demektir. Böylesi kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin yanında olmak, onlara yardımcı olabilmek onlara dokunabilmek bizim için onur verici bir hizmettir. Bizler İzmit Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerimizin yanında olduk olmaya da devem edeceğiz” dedi