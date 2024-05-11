Son Dakika
Düzce'de elektrikli bisiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Düzce'de elektrikli bisiklet ve minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Sefer DEMİR / haberozel com tr
GÜNDEM 11.05.2024, 14:29
Düzce'de elektrikli bisiklet ve minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr.
DÜZCE (İGFA) - Anadolu otoyolu Düzce bağlantısı otogar mevkisinde kontrolsüz yola çıkış yapan İ.I idaresindeki elektrikli bisiklet yoldan geçen M.N yönetimindeki minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan İ.I. Yaralandı.
Tesadüfen kazayerinden geçmekte olan Jandarma trafik ekipleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri İ.I ya yapılan ilk müdahaleden sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Şanlıurfaspor
|34
|38
|15. Tuzlaspor
|34
|38
|16. Adanaspor
|34
|39
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|85
|2. Arsenal
|36
|83
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|36
|61
|6. Newcastle
|36
|57
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. Bournemouth
|37
|49
|10. West Ham United
|37
|49
|11. Brighton
|36
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|37
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|37
|29
|19. Burnley
|37
|25
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|35
|75
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|35
|46
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|35
|42
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|35
|37
|15. Mallorca
|35
|35
|16. Celta Vigo
|34
|34
|17. Rayo Vallecano
|34
|34
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü