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Türkiye Emekliler Derneği, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilerin hak arama yolunda verdiği mücadelenin yanında ürettiği projeler ve anlamlı etkinliklerle de gündemde yerini alıyor

YAŞAM 11.05.2024, 14:18
Türkiye Emekliler Derneği, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilerin hak arama yolunda verdiği mücadelenin yanında ürettiği projeler ve anlamlı etkinliklerle de gündemde yerini alıyor..BURSA (İGFA) - Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şubesi bu yıl 9.’sunu düzenledikleri geleneksel hale gelen ‘Anneler Günü’ etkinliğinde bir araya geldi. Kır Bahçeleri Düğün Salonu’nda gerçekleştirdikleri etkinlikte 700 kişilik salonda bu anlamlı gün kutlandı.

Etkinlikte konuşma yapan TÜED Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, "Hayatta yeri doldurulamayan bir şey varsa o da annedir" dedi. Annelerin hoşgörünün, karşılıksız sevgi ve sonsuz şefkatin kaynağı olduğunu belirten Pars şöyle devam etti:

“Toplumumuzun en küçük yapı taşlı ailelerdir. Ailelerin de temelini anneler oluşturur. Anneler geleceğimize uzanan yolda rehberlik eden ilk öğretmenlerimizdir. Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır. Annelerimizin bizlerden tek beklentisi saygı, sevgi ve hatırlanmaktır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır.”

Yaşanan ekonomik sıkıntılarında yükünü annelerin çektiğini ifade eden Pars, yüksek enflasyon karşısında yaşanan çıkmazlarında ağırlığını annelerin omuzladığını söyledi.

Kadınlara yönelik şiddet olaylarına da değinen Pars: “Toplumun kanayan yarası haline gelen ve giderek artan kadına yönelik şiddet olaylarını büyük bir üzüntüyle görmekteyiz. Yüce dinimizin 'Cennet anaların ayakları altındadır.' ifadeleri ile kutsallıkları belirtilen en kıymetli varlıklarımız, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Annelerimizin, kadınlarımızın toplumda hak ettikleri yeri alması, devletimizin en başta görevidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, TBMM’nin ve tüm ilgili kurumların çalışarak yasal düzenlemeler ile koruyucu ve denetleyici mekanizmaların işletilmesini ve bu acı olayların durdurulmasını ivedilikle talep ediyorum” diye konuştu.

Pars, konuşmasının sonunda başta şehit, gazi ve engelli çocuk büyüten fedakâr anneler olmak üzere, bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diledi.

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