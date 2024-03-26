Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Başkan Büyükgöz’den

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen ‘Temizlik Her Yerde Projesi Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerine ödüllerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen ‘Temizlik Her Yerde Projesi Resim Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerine ödüllerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti. Öğrencilerde temizlik bilincinin gelişmesini hedefleyen ve çevre temizliğine vurgu yapan yarışma sonucunda 5 farklı okuldan öğrenciler dereceye girdi. Birinciye tablet, ikinciye bluetooth kulaklık ve üçüncüye ise satranç takımı ödülünün verildiği yarışmada birinci ve ikinci derecelerdeki öğrencilerin resimleri aynı zamanda Gebze Belediyesi’nin hizmet verdiği temizlik araçlarının üzerine giydirildi. Resim yarışmasını kazanan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resim öğretmenleri tarafından şu şekilde belirlendi; “1.Göksu Karakuş-Yavuz Selim Ortaokulu, 2.Hifa Nefise Akkoç-Dumlupınar İmam Hatip Orta Okulu, 3.Elanur Akgöz- Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Orta Okulu, 3.Beyza Kaya-Emlak Konutları, Alparslan Orta Okulu, 3.Nehir Mutlu-Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu.”