Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 21. Hafta sonuçları

2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 21. Hafta maçları tamamlandı. 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Kastamonu Belediyesi- Konyaaltı Belediyesi karşılaşması TRT Spor Yıldız’dan diğer dört maç ise THF Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Kadınlar Süper Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ligde normal sezonun tamamlanmasının ardından, 1 ile 8'nci sırada tamamlayan takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal lig sezon sonunda 1, 2, 3 ve 4'üncü olan takımlar “Şampiyonluk Etabı” oynarken, sezonu 5, 6, 7 ve 8'inci sırada tamamlayan takımlar “Play-Off Sıralama Etabı” oynayacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ 21. HAFTA MAÇLARI

Aksaray Bld. 28 - 39 Görele Bld

Bursa BBSK 26 - 30 Armada Praxis Yalıkavakspor

Tekirdağ Süleymanpaşa 31 – 29 Anadolu Üniversitesi

Üsküdar Bld. 26 - 30 Yenimahalle Bld.

Kastamonu Bld. 38 – 40 Konyaaltı Bld.

Kadınlar Süper Ligi 22. Hafta Karşılaşmaları:

27.04.2024 / 16:00 / TRT Spor Yıldız

Anadolu Üniversitesi - Üsküdar Bld.

28.04.2024 / 15:00 / THF TV Youtube

Konyaaltı - İzmir BBSK

28.04.2024 / 16:00 / THF TV Youtube

Görele Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa

28.04.2024 / 17:00 / THF TV Youtube

Armada Praxis Yalıkavakspor - Kastamonu Bld

29.04.2024 / 18:00 / TRT Spor Yıldız

Yenimahalle Bld.- Bursa BBSK