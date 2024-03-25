BTÜ öğrenci projelerinde ilk 6’da

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin hazırladığı 115 proje, TÜBİTAK desteğine hak kazandı. Sanayiye, kente ve topluma yönelik projeleriyle TÜBİTAK’ta ön plana çıkan BTÜ, projesi en fazla destek oranına sahip ilk 6 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi.BURSA (İGFA) - “TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı. BTÜ’den 2209-A desteği için TÜBİTAK’a 130 proje başvurusu giderken, bunların 92’si desteklenmeye hak kazandı. 2209-B desteği için ise BTÜ’den giden 28 başvurunun 23’ü kabul gördü. Böylelikle BTÜ, 2209-A grubunda Türkiye’de en fazla destek oranına sahip 6’ncı üniversite olurken, 2209-B grubunda ise destek alan proje sayısına göre 11’nci sırada yer alma başarısı gösterdi. Yani BTÜ’lü öğrencilerin TÜBİTAK’a başvuru yaptığı projelerin yüzde 80’i desteklenmeye değer bulundu. Bünyesindeki tüm fakültelerden giden başvuruların kabul gördüğü projeler arasında; Bursa’da afete karşı acil toplanma alanlarının haritalanması, yapay zekânın peyzaj mimarlığında kullanılması, Uludağ Alan Başkanlığı düzenlemesinin yeşil altyapıya etkisi, gemilerde kullanılan yakıt emisyonlarının analizi, fikstürlü hareketli montaj hattı tasarımı ve üretimi, rüzgâr türbini tasarımı, elektrikli araçlara yönelik tasarım ve üretimler, atık sularına yönelik yenilikler gibi 115 proje yer alıyor.

HEDEF DAHA ÜST SIRALARDA YER ALMAK

BTÜ’nün sadece akademisyenlerinin değil öğrencilerinin de proje alanında çok başarılı olduğunu kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Ar-Ge kültürünün öğrencilere aşılanmasının önemine dikkat çekti. Rektör Çağlar, “BTÜ’de Ar-Ge’ye yönelik çalışmalar 1’nci sınıfta başlıyor. Çünkü öğrencilerimizin hazırladığı ve hayata geçirdiği her proje, ülkemizin geleceğini aydınlatmaya yardımcı oluyor. Bu kültürü öğrencilere aşılamamızın meyvelerini de TÜBİTAK’a gönderdiğimiz projelerin yüzde 80’inin desteklenmeye değer bulunması ile topluyoruz. BTÜ proje kulvarında ilk 6 üniversite arasında yer alma başarısı gösterdi, şimdiki hedefimiz daha üst sıralarda yer almak. Öğrenci projelerimizin kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağını düşünüyor, başta öğrencilerimiz olmak üzere onları yetiştiren tüm hocalarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.