Son Dakika

5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24 başladı

Öğrenci ve mezunların iş hayatını yakından tanıyabilmeleri, sektöre dair güncel gelişmeleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenebilmeleri, staj ve iş imkanlarını değerlendirebilmeleri için Konya’daki üniversiteler bir ilke imza attı

EĞİTİM 09.05.2024, 09:37
5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24 başladı

Öğrenci ve mezunların iş hayatını yakından tanıyabilmeleri, sektöre dair güncel gelişmeleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenebilmeleri, staj ve iş imkanlarını değerlendirebilmeleri için Konya’daki üniversiteler bir ilke imza attı.KONYA (İGFA) - “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğinde, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, Konya Valiliği koordinasyonunda ilk kez gerçekleştiriliyor.

“5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” programının açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ramazan Biberci, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Selçuk Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Emrullah Eken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Birekul, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Sanayi Odası Başkan Yrd. Ömer Faruk İyibildiren, Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş birçok kurum ve kuruluş müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Konya Valiliği, Üniversitelerimiz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün katkılarıyla, üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen fuarımız, öğrenci ve mezunlarımızın iş dünyasını yakından tanımaları, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak güncel gelişmeleri takip etmeleri, staj ve iş imkanlarını değerlendirmeleri için önemli önemli bir fırsattır. Bu fuarda Konya’mızın birbirinden değerli firma ve kurumları, öğrencilerimizle bir araya geliyor, bu vesileyle tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Rektör Ortaç; “Fuar boyunca bol bol iletişim kurun, sorular sorun, bilgi alın ve kendinizi tanıtın. Unutmayın ki, kariyerinizin temellerini atmak için en iyi zamanda ve en iyi yerdesiniz.” diyerek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konya’daki diğer üniversite Rektör ve Rektör Yardımcılarının konuşmalarının ardından KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu; “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24'te yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki bölgemizdeki kalkınmayı destekleyecek en büyük aktör, üniversitelerimizdir. Ülkemizin geleceğine adım atacak gençlerimizin rotalarını belirlemelerine destek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan dolayı onur duyuyoruz. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklide konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar’ın moderatörlüğünde, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü’nün konuşmalarıyla “İş Dünyası Öğrencilerden Ne Bekliyor” konulu açılış paneli gerçekleştirildi.

Birbirinden değerli 41 firma, 16 oturum ve yüzlerce yeni hikayeyle öğrencilerin kariyerine ışık tutulacak “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” programı, 08-09 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Yaklaşık 15 bin üniversitelinin katılımının öngörüldüğü program hakkında detaylı bilgiye www.karatay.edu.tr web adresi üzerinden ulaşılabilir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17