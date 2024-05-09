5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24 başladı

Öğrenci ve mezunların iş hayatını yakından tanıyabilmeleri, sektöre dair güncel gelişmeleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenebilmeleri, staj ve iş imkanlarını değerlendirebilmeleri için Konya’daki üniversiteler bir ilke imza attı.KONYA (İGFA) - “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliğinde, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde, Konya Valiliği koordinasyonunda ilk kez gerçekleştiriliyor.

“5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” programının açılış törenine KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ramazan Biberci, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, Selçuk Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Emrullah Eken, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Birekul, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (KOP) Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Sanayi Odası Başkan Yrd. Ömer Faruk İyibildiren, Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş birçok kurum ve kuruluş müdürü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Konya Valiliği, Üniversitelerimiz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün katkılarıyla, üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen fuarımız, öğrenci ve mezunlarımızın iş dünyasını yakından tanımaları, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak güncel gelişmeleri takip etmeleri, staj ve iş imkanlarını değerlendirmeleri için önemli önemli bir fırsattır. Bu fuarda Konya’mızın birbirinden değerli firma ve kurumları, öğrencilerimizle bir araya geliyor, bu vesileyle tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Rektör Ortaç; “Fuar boyunca bol bol iletişim kurun, sorular sorun, bilgi alın ve kendinizi tanıtın. Unutmayın ki, kariyerinizin temellerini atmak için en iyi zamanda ve en iyi yerdesiniz.” diyerek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konya’daki diğer üniversite Rektör ve Rektör Yardımcılarının konuşmalarının ardından KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu; “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24'te yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki bölgemizdeki kalkınmayı destekleyecek en büyük aktör, üniversitelerimizdir. Ülkemizin geleceğine adım atacak gençlerimizin rotalarını belirlemelerine destek amacıyla düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan dolayı onur duyuyoruz. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklide konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Ünsaçar’ın moderatörlüğünde, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü’nün konuşmalarıyla “İş Dünyası Öğrencilerden Ne Bekliyor” konulu açılış paneli gerçekleştirildi.

Birbirinden değerli 41 firma, 16 oturum ve yüzlerce yeni hikayeyle öğrencilerin kariyerine ışık tutulacak “5Ü1K Konya Üniversiteleri Kariyer Fuarı 24” programı, 08-09 Mayıs 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Yaklaşık 15 bin üniversitelinin katılımının öngörüldüğü program hakkında detaylı bilgiye www.karatay.edu.tr web adresi üzerinden ulaşılabilir.