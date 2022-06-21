KKTC'den Rum yönetimine yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'e gönderdiği yanıt mektubumda Kıbrıs konusunda federasyon zeminindeki müzakerelerin sona erdiğini bildirdi.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiades'e cevabi bir mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Tatar, mektubunda, Rum Lider'in hem olası yeni resmi bir sürece dair ifade ettiklerine, aynı zamanda başarısızlığı defaatle kanıtlanmış sözde güven yaratıcı önlem önerilerine ilişkin ortaya koyduklarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiades'in müzakere sürecine sanki ara verilmiş ve kalındığı yerden devam edilecekmiş kurgusuna cevaben, federasyon zeminindeki müzakerelerin sona erdiğini, federasyon zeminin tüketildiğini ve yeni resmi bir sürecin başlayabilmesi için müktesep egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi gerektiğini açıkça ifade edildi.

Kıbrıs konusunun 59 yıldır çözümsüz kalmasının sebebinin Kıbrıslı Türklerin müktesep haklarının inkâr edilmesi olduğunu vurgu yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mevcut gerçekliğin Kıbrıs Türk Halkı'nın aynı Kıbrıslı Rumlar gibi bu meşru haklarını kullanabilmesini gerekli kıldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiades'in sözde önerilerine ilişkin de, bu önerilerin geçmişte de sürekli olarak masaya getirildiğini ifade etti. Tatar, Rum lidere, güven oluşturma konusunda samimiyse yıllardır aktif bir şekilde uygulamakta oldukları izolasyon politikasından vazgeçmesi gerektirdiğini ifade ederek, bu politikanın iki Taraf arasındaki güven eksikliğinin en temel sebebi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin yapıcı iş birliği önerilerini yakında sunacağı kaydedildi.