GÜNSEL profesyonelleri deneyimlerini öğrencilere aktaracak

GÜNSEL profesyonelleri, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde verecekleri derslerle, otomotiv endüstrisindeki deneyimlerini mühendislik öğrencilerine aktaracakKKTC (İGFA) - GÜNSEL profesyonelleri yeni eğitim döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde "Uygulamalı Mühendislik Eğitimi", "CAD Tasarım", "Taşıt Mekaniği ve Alt Sistemleri", "Elektrik-Elektronikte Çizim" ve "Elektrikli Araç Teknolojileri" derslerini verecek.

Benimsediği “Girişimci Üniversite” vizyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL başta olmak üzere, ARGE ve tasarımını yaptığı pek çok projeyi hayata geçiren Yakın Doğu Üniversitesi, ülkeye büyük bir ivme kazandıracak bu projelerdeki deneyimlerini öğrencilerine de aktarmaya devam ediyor.

Üniversite-sanayi iş birliğini bir adım öteye taşıyarak, aynı kampüs içerisinde bir araya getiren Yakın Doğu Üniversitesi, ülkenin yüzde 100 elektrikli otomobil markası GÜNSEL’le yürüteceği akademik süreçleri koordine etmek için kurduğu “Akademik Danışma Kurulu” ile bu iş birliğini kurumsallaştırdı.

AKADEMİK DANIŞMA KURULU, İKİ KURUM ARASINDA KÖPRÜ OLACAK

İki kurum arasında, proje, yayın, ders, ve staj gibi çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması hedefiyle kurulan “Akademik Danışma Kurulu”, GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında; endüstri - akademi iş birliğinin çift yönlü planlanması ve daha efektif hale getirilmesini amaçlıyor. Kurulun aldığı tavsiye kararı doğrultusunda; GÜNSEL’de staj ve işe alım garantisi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerinin öğrencilerine GÜNSEL’in tecrübeli meslek profesyonelleri teorik ve uygulamalı dersler de verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Kurt başkanlığında oluşturulan Akademik Danışma Kurulu; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan, Mühendislik Fakültesi Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Hacı, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Sezer Kanbul ve Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seren Başaran’dan oluşuyor.

GÜNSEL PROFESYONELLERİ DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERE AKTARACAK

Yeni eğitim dönemiyle birlikte, Sistem Mühendisi Muhammet Keleş “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi”, Yaşam Modülü Takım Lideri Emre Uyar “CAD Tasarımı”, Sürüş Modülü Grup Lideri Samet Öztürk “Taşıt Mekaniği ve Alt Sistemleri” ile Harness Grup Lideri Pınar Öztürk ise “Elektrik-Elektronikte Çizim” ve “Elektrikli Araç Teknolojileri” derslerini verecek. İlerleyen dönemde GÜNSEL profesyonellerinin verdiği derslere yenileri de eklenecek.