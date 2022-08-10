Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkelerin liderleriyle Konya'da buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılan ülkelerin lider ve temsilcileriyle ikili birebir görüşme gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunları izlemeye gelen ülkelerin lider ve temsilcileriyle görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.