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ABD'den Türkiye için dikkat çeken uyarı!
DÜNYA 30.01.2023, 15:26
ABD Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını 'olası terör saldırılarına karşı' uyardı.ANKARA (İGFA) - ABD Türkiye Büyükelçiliği, yayımladığı yazılı bir mesajla Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarını "olası terörist saldırıları" karşısında uyardı.
Açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor" denildi.
https://twitter.com/ABDIstanbul/status/1619941617552564227
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