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Bursaspor Yönetim Kurulu, Vali Demirtaş'ı ziyaret etti
BURSASPOR 30.01.2024, 15:50
Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Bursapsor Başkanı Sinan Bür, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oral, Erkan Öncel, Alper Özyüksel, Adem Bostan, Erdinç Doğan, Orhan Efe, Cemal Vardar ve Gökhan Güleç ile birlikte Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretin sonunda Başkan Sinan Bür, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.
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