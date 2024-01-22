Bursaspor'da Sinan Bür mazbatasını aldı

Bursaspor'da yapılan Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Sinan Bür ve ekibi mazbatasını aldı.BURSA (İGFA) - Bursaspor'da Olağanüstü Seçimli İdari ve Mali Genel Kurul'da başkanlığa seçilen Sinan Bür ve ekibi, Bağımsız Denetleme ve Hukuk Kurulları ile birlikte Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Devir teslim törenine, Recep Günay yönetimi adına 2. Başkan Metin Genç, Genel Kurul Divan Başkanı İdris Sevinç, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder, Başkanımız Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkanımız Sinan Bür, tören sonrası yaptığı konuşmada, "Kongre sürecini iyi bir şekilde atlattık. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bursaspor camiası bize güvendi, biz de bu güvene karşılık vereceğiz. Arkadaşlarımızın hepsi futbolun içinden geliyor. Bu güç ve birlikteliğe güveniyoruz. Kongre sürecinde olağanüstü çaba sarf ettiler. Ancak işimiz şimdi başlıyor. Genç futbolcularımıza canlılık getirmek istiyoruz. Mental ve fiziksel katkılar sağlayacağız. Şehirden de katkı bekliyoruz. Ekonomik sıkıntılar var, ancak her kapıyı çalacağız. Bizi beklesinler, yola çıkıyoruz. Yarından itibaren Bursaspor'da her alanda ivme göstermeye başlayacağız. Herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.