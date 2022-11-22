Sakarya Büyükşehir'e bir ödül daha

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen 12. Ekonomi'ninEn'leri Zirvesi Ödül Töreni'nde Yılın En Başarılı Belediye Başkanı ödülünün sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde hayata geçirdiği projelerle ulusal ve uluslararası alanda önemli ödüllere layık görülüyor.

Özellikle tarımsal, sportif ve sosyal projelerin hayata geçirilmesi için önemli çalışmaların öncüsü olan Başkan Yüce, Sakarya’nın Türkiye’nin tarımda öncü şehri olması için modern çalışmalar ortaya koyuyor. Yaratıcı fikirler, inovatif yaklaşım ve yoğun çalışma temposuyla Sakarya'ya birçok yenilikçi proje kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Ekonomi’ninEn’leri ödül töreninde yılın en başarılı belediye başkanı ödülünün sahibi oldu.

Ödülü tüm Sakarya’ya ithaf eden Başkan Yüce, Büyükşehir olarak Türkiye’de bir model olduklarını belirterek, "Tarım konusunda dünya çapında bir modeliz. 6 bin dönüm arazide tarımsal faaliyet yapıyoruz. Verimli topraklarımızı ilmek ilmek işliyor, üretime kazandırıyoruz. Atıl alanları tarımsal üretim ile değerlendiriyor, verimli topraklarımızdan üst düzeyde verim almak için teknolojiyi yakından takip ediyoruz” dedi.

Tarımda öncü şehir olmak için hayata geçirdikleri önemli projelerden bahseden Yüce, “Akyazı ilçemizde dünya tarımına parmak ısırtacak 30 bin metrekare alana sahip Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’ni hayata geçirdik. Topraksız tarım, hijyenik, organik ve verim olarak 1’e 10 hasat yapıyoruz. Şuana kadar 600 ton domates ürünü aldık. Hasat halen devam ediyor ve yıl boyunca hasat devam edecek. Dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçileri ağırlıyoruz” dedi.

Başkan Yüce, Tarım Bakanlığı’ndan ödül aldığımız modern ve örnek bir manda çiftliği kurduklarını ifade ederek, 250 manda ile hayvansal üretimi de desteklediklerini kaydetti. Yüce, ayrıca manda sayısının bine çıkarılacağını da paylaştı. Yüce, çilek üretim kapasitesini de 18 dönümden 35 döneme çıkardıklarını, üretimi yapılan ürünleri vatandaşlarla buluşturulduğunu dile getirdi.