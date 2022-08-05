RUMELİSİAD’dan eğitime bir destek daha

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde eğitime desteklerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Balkanlar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri güçlendirme çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de fark oluşturan dernek, Balabanbey Dörtçelik İlkokulu’na destekte bulundu.

Örnek bir çalışmaya imza atan RUMELİSİAD, okulun kapısı ve tüm sınıflardaki öğretmen dolaplarını yaptırdı.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem verdiklerinin belirterek, ilk günden beri eğitime ve toplumsal gelişmeye yönelik çalışmalara aktif olarak destek verdiklerini söyledi. “Eğitimin değerini ve yüksek kalitede olması gerektiğini çok iyi biliyor ve eğitime elimizden geldiğince destek olmaya özen gösteriyoruz" diyen Alp, "Eğitime ve öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bizim için çok önemli.Bu okulumuz,devlet okulu olmasına rağmen aynı zamanda merkezi sınav ile öğrenci kabul eden nitelikli bir okul.Öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha önce birçok okula yardımda bulunduklarını belirten Alp, “Eğitime yapılan yatırımın her şeyden üstün olduğunu inanıyoruz. Öğrencilerimize küçük de olsa bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Topluma değer katacak ve örnek olacak bu tarz sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da eğitime katkı sağlamaya ve bu tür desteklerle öğrencilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz" diye konuştu.