Manisa'da tarım arazileri koruma altında

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kapancı mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması tamamlayarak tarım arazilerini koruma altına aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, eşit hizmet anlayışı ile 17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Ekolojik dengeyi gözeten çalışmaları ile de sık sık ön plana çıkan MASKİ Genel Müdürlüğü önceki gün Salihli ilçesine bağlı Kapancı mahallesinde yürüttüğü dere temizlik çalışmaları ile tarım arazilerine nefes oldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar ile tarım arazileri arasından geçen 3 kilometrelik dere temizlik çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile bölgede bulunan tarım arazilerinin yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı korunması sağlandı.