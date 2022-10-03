Kocaeli'de İzmit Kuruçeşme yolları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyeesi tarafından İzmit Kuruçeşme Muammer Aksoy, Barış ve Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak ile 102. Sokakta üstyapı yenileniyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme Muammer Aksoy, Barış ve Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak, 102. Sokakta üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muammer Aksoy Caddesinde pmt serimine başlanıldı. Muammer Aksoy ve Barış caddelerinde İSU tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan kısımlarda üstyapı imalatına geçilerek asfaltlama yapılıyor. Yolun temeli plent miks temel serimi sonrası asfaltlanan Muammer Aksoy Caddesi ve Barış Caddesi ile birlikte 950 metre uzunluğa sahip. Her iki cadde de eskimiş parke yol kaldırılarak asfaltlama yapılacak.

İzmit Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokakta 1.300 ton aşınma, 1.450 ton da binder asfalt serimi yapıldı. Parke kaldırımları yenilenen Karayolu Sokakta çalışmalar tamamlandı. 800 metre uzunluktaki Karayolu Sokakta gerekli görülen kısımlarda yağmursuyu altyapısı yenilendi. Eskimiş ve bozulmaların meydana geldiği parkeler sökülerek yerine asfalt serildi.

SÖKÜLEN PARKELER DEĞERLENDİRİLİYOR

İzmit Kuruçeşme Mahallesinde 102. Sokak, Muammer Aksoy ve Barış caddelerinin eskimiş parkeleri de sökülerek yerine asfalt serimi ve kaldırım yenilenmesi çalışmalarına başlandı. Sökülen parkeler, Büyükşehir’in Solaklar Şantiyesine taşınarak Yol Bakım Timi tarafından Kocaeli genelinde muhtelif zamanlarda yapılan parke onarım çalışmalarında kullanılıyor.