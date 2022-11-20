Kiptaş Silivri Söğütlü Parkı açıldı

İBB, İstanbul’a yeşil alan kazandırmaya Kiptaş Silivri Söğütlü Parkı’nın açılışıyla devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca önce kovid, sonrada ağır ekonomik kriz şartları altında önemli işler başardıklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kiptaş Silivri 3. Etap Konutları projesinde yer almasına rağmen önceki dönem yönetimi tarafından mülkiyet ve teknik süreçleri çözülmediği için yapılmayan İBB Kiptaş Silivri Söğütlü Parkı’nı tamamlayarak hizmete açtı. Temmuz 2022’de ilgili süreçleri tamamlanan park, 4 ay gibi kısa sürede Silivri’ye kazandırıldı. Açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarını çözmek için çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Çalıştıkça daha da hızlandıklarını belirten İmamoğlu, “İşleyen demir parlar misali biz işlemeye, çok çalışmaya devam edeceğiz ve sizin. Çözüm üretmek, sonuç almak işimizin önemli bir parçası. 150 Günde 150 Proje, bu değerli yürüyüşün bir simgesi güçlü bir ifadesidir. Bu anımızı yaşayan herkes ilerleyen zaman diliminde bu günleri anlatacaklar. Bunu ıskalayanlar, gelemeyenler var. Onlar da üzüntü duyacaklar. Hala gelememiş olanlara diyorum ki; gelin, katılın, görün. Makamınız mevkiiniz ne olursa olsun bu tadı siz de yaşayın” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIM AĞZINIZDAN BAL DAMLIYOR”

Güzel şeyler konuşmayı ve yapmayı seven bir anlayışa sahip olduklarını kaydeden İBB Başkanı, Özel Halk Otobüsleri temsilcileri dün gerçekleştirdiği toplantıdan bir diyaloğu şu cümlelerle paylaştı: “Konuşmamdan sonra bir başkanı dedi ki, ‘Başkanım, şuranızda bir şey’ var. Deyince ben de kendime baktım. ‘Yok bal damlıyor’ dedi. Çok hoşuma gitti. Evet bizim ağzımızdan bal damlıyor. Vatandaşımız için ağzımızdan bal damlıyor. Buna da devam edeceğiz.”

“PROBLEMLİ BİR DÖNEMDE İŞ ÜRETME ONURUNU YAŞIYORUZ”

İstanbul’un birikmiş sorunlarına ve yarınlarına çözüm bulmak için projeler ürettiklerini söyleyen İmamoğlu, “Ancak zorluklarımız da var” diyerek, şöyle devam etti: “2019 Mart ayından bugüne aldı 3,5 yılı bitirdik. Şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Neler yaşamışız? Bir kere üç ayımızı bizden almışlar. Yani 3 aylık dönemi bizden çaldılar. Sonra ikinci seçimi yaptık, görevimize başladık. Ne yazık ki tarihin en önemli salgın hastalıklarından birisi olan pandemiyi yani o kovid dönemini birlikte yaşadık. Geçen yıl Kasım ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli ekonomik krizlerinden birisini de yaşadık. Üç buçuk yıla sığan böylesi kriz ve problemli bir dönemde iş üretme onurunu yaşıyoruz. Kriz hala devam ediyor. Ama biz bu dönemde iş yapabilmeyi başarıyoruz. İyi günlerde, güzel günlerde daha neler yapabileceğimizi varın siz hayal edin. Nasıl ayağa kaldırırız bu şehri ve bu ülkeyi.”

“DIŞLAYICI TAVRI AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇİRMEDİM”

İlçe belediye başkanlığı döneminde ilçe sorunlarının nasıl ötekileştirildiği iyi bildiğini anlatan İmamoğlu, “Dışlayıcı tavır içerisinde olmayı asla aklımın ucundan bile geçirmedim. Sorun varsa çözeriz dedik. Vatandaşın derdine derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Gerisine bakmayız. Bunun adı Silivri'dir, Küçükçekmece'dir veya Pendik'tir. Ama bunun adı başka bir yerdir. Her yerin sorununa eşit gözle bakarız. Bu konuda belki iyi dayanışmalar gösterdiğimiz ilçelerden birisi de Silivri Belediyesi. O bakımdan heyetine, yönetimine başkanına teşekkür ederiz” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÜTÜN EVLATLARINI ÇOK SEVİYORUM”

“Bir arada düşünebilmek, bir arada iş üretebilmek çok kıymetli” diyen İmamoğlu, “Bunu yapmazsak vatandaşa ihanet ederiz. 16 milyon insanı birbirinden ayırabilir miyiz? Bir şehrin belediye başkanı, belediye başkanı sen hangi partidensin? Sen şuradansın, buradansın diye bakabilir mi Allah aşkına? Burada ne güzel anneler, babalar, hatta anneanneler, babaanneler, amcalar var. Hangi biriniz, bir evladını öbüründen ayırabilir. İster bir şehri yöneten belediye başkanı, ister ülkeyi yöneten bakan ya da cumhurbaşkanı olsun. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün evlatlarını çok seviyorum. Bütün evlatlarını ayırt etmeksizin, şehrimin insanlarını da çok seviyorum ve onlara hizmet etmekten büyük onur duyuyorum” şeklinde konuştu.

SİLİVRİ 3. VE 4. ETAP GÖZ ALICI OLDU

Yeşil alanları “Yaş aldıkça güzelleşen, derinleşen, düşündüren, yaşattıkça anılarıyla büyüyen alanlar” olarak tarif eden Başkan İmamoğlu, “Silivri 4. Etap’ın konut tasarımıyla, güzelliğiyle, çevresiyle yeşil alanların tanzimiyle, çevresindeki yollarla olan bütünleşmesiyle ve şimdi de bu parkla beraber göz alıcı oldu” diye konuştu. Konuşmasında Silivri 4. Etap Konut’larının tapu sürecinin tamamlandığının da bilgisini paylaşan İmamoğlu, talep eden hak sahiplerine tapularının teslim edileceğinin müjdesini verdi.

ALİ KURT : “4 AYDA TAMAMLADIK”

Göreve geldiklerinde ortalama yüzde 60 ilerlemeyle devraldıkları Silivri 3. Etap Konutlarını hızlıca bitirdiklerini söyleyen Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, hak sahipleri bilgilendirmesiyle proje alanında bir parkın da taahhüt edildiğini öğrendiklerini kaydetti. Park alanın mülkiyet, proje ve teknik süreçlerinin çözümü için yaklaşık 2 yıl çalıştıklarını anlatan Kurt, Temmuz ayında proje sorunlarının çözümüyle birlikte İBB Kiptaş Silivri Söğütlü Parkı’nı 4 ayda tamamladıklarını belirtti.

AKÇAAĞAÇ, IHLAMUR, ERGUVAN…

23 dönümden oluşan İBB Kiptaş Silivri Söğütlü Park’ında 670 metre bisiklet yolu, 660 metre koşu yolu, fitness alanı, piknik masaları, koru piknik alanı, çim teras, bitki gösteri alanları, mini futbol sahası, basketbol sahası, spor aletleri, içerisinde trambolin, zıpzıp, tahterevalli, kuleli oyun grubu olan oyun adası, ahşap platform, içerisinde ahşap oyun evi ve zıpzıp yer alan mini oyun alanı, süs havuzunun yer aldığı havuzlu teras, yeşil tepe ve büfe yer alıyor.

316 adet ağaç bulunduğu parkta yer alan bitki ve ağaçların bazıları şöyle; Uludağ Göknarı, Atlas Sediri, Manolya Ağacı, Mabet Ağacı, Zeytin Ağacı, Çınar, Akçaağaç, Ihlamur, Erguvan, Hanımeli, Gaura, Kartopu, Lavanta, Biberiye.