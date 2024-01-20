Son Dakika

Fikirler kursiyerler için masaya yattı

Yerel 20.01.2024, 10:01
Fikirler kursiyerler için masaya yattı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), kadınların toplumsal sorunlar karşısında sürdürülebilir, adil çözümler üretmesini sağlamak için düzenlenen sosyal inovasyon programı eğitmeni Mekatronik Mühendisi Doç. Dr. Hüseyin Üvet kursiyerler için “fikirlerini masaya yatırdılar” dedi.ANTALYA (İGFA) -  Antalya Muratpaşa'da bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), yenilikçi fikirleri ve projeleriyle topluma katkıda bulunmayı ve kendi işini kurmayı hedefleyen kadınlar için sosyal inovasyon ve girişimcilik eğitimi başlattı. 80 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitim 18-19 Ocak’ta gerçekleşti. Kursiyerler yuvarlak masa grup çalışmalarıyla belirlenen konularda girişimcilik modelleri hakkındaki fikirlerini masaya yatırdı. Kadınlar toplumsal sorunlara yönelik mevcut çözümlerden daha etkin, verimli, sürdürülebilir, adil ve yaratılan değerin bireylerden önce bir bütün olarak topluma kazandırıldığı yeni bir çözüm olarak öne çıkan sosyal inovasyon eğitiminde yaratıcı fikirler geliştirdi.

ASSİM’de sosyal inovasyon eğitimini veren Doç. Dr. Üvet katılımcıların fikirlerini toplumsal yarara dönüştürürken aynı zamanda ekonomik kazanç elde edebilmeleri, gelir modelleri oluşturabilmeleri ve fikirlerini sunarken yaşanacak ikna süreçleri üzerine tartışabildikleri bir eğitim ortamı oluşturduklarını ifade etti. Doç. Dr. Üvet eğitime katılan kadın katılımcılar için “Katılım çok güzel. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Yuvarlak masa grup çalışmalarıyla birlikte fikirlerini masaya yatırdılar” diye konuştu.

Sosyal inovasyon eğitimine katılan Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Meziyet Avcı, Muratpaşa Belediyesi’nin tüm kurslarını takip ettiğini dile getirdi. Eğitim programını öğrenince proje yazma, girişimcilik, proje ve inovasyon üzerine bilgilerini artırmak istediğini söyleyen Avcı, projelendirme anlamındaki eksikliklerini eğitim programıyla giderdiğini belirtti.

Eğitime katılan bebek ve doğum fotoğrafçısı Burcu Tuzluoğlu, kamu yönetimi ve fotoğrafçılık alanında eğitim aldığını belirtirken “Her iki disiplini bir arada kullanabileceğim ve toplumda güzel projelere imza atmak niyetinde olduğum için bu eğitimi gördüğümde çok ilgimi çekti” dedi. Eğitim programının dolu dolu geçtiğini ve çok keyif aldığını söyleyen Tuzluoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bundan sonrası için eminim ki Antalya'da güzel projelere imza atacağız. Eğitimi son derece faydalı buldum. Bu tip eğitimler gerçekten arttırılmalı. Özellikle kadın girişimciler için çok güzel örnek oluyor. Sonuçta çevremizde biz faydalı rol modelleriz. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Kesinlikle destekliyorum eğitimleri.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Ahlatçı Çorum FK 19 33
4. Kocaelispor 18 33
5. Bodrumspor 18 32
6. Sakaryaspor 18 32
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Osasuna 19 22
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6