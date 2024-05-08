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Araştırma Komisyonu Erzincan'da

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin incelemelerinin ardından bir rapor hazırlayacaklarını belirterek, "Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak" dedi

GÜNDEM 08.05.2024, 10:20
Araştırma Komisyonu Erzincan'da

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İliç'teki maden kazasına ilişkin incelemelerinin ardından bir rapor hazırlayacaklarını belirterek, "Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak" dedi.ANKARA (İGFA) - İlk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret eden Uslu başkanlığındaki komisyon üyeleri, burada bir süre Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Uslu, yaptığı açıklamada, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin ortak kararı ile komisyonun kurulduğunu ve hızlı bir şekilde çalışmalara başlanıldığını söyledi.

Komisyonun 22 milletvekilinden oluştuğunu, 18 Nisan'da çalışmalara başladığını dile getiren Uslu, "Şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı dinledik. Bunun dışında AFAD'dan bölgedeki arama tarama çalışmaları hakkında bilgi aldık. Yine Devlet Su İşleri ile suların kirliliğinin önlenmesi ile ilgili tedbirler konusunda bilgi aldık." diye konuştu.

KOMİSYON, İHMAL SÜREÇLERİNİ ARAŞTIRACAK

Yapılacak incelemelerin ardından atılacak adımlara ilişkin de Uslu, "Bölgede inceleme yaptıktan sonra bundan sonraki takvimde ilgili üniversiteleri, akademi dünyasını, bu konuda çalışan bilim insanlarını dinleyeceğiz. Bu konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Olabildiğince geniş bir çerçevede çalışmalara devam edeceğiz. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmadan çalışacağız. Herkesi mümkün olduğunca dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Komisyonun kuruluş amacı hakkında da bilgi veren Uslu, "Bu kazadaki ihmal sürecini araştırmak ama onun kadar önemli bir konu da bundan sonra bu tür kazaların olmaması için atılması gereken adımları tespit etmek olacak. Tabii ki komisyonumuzun bir amacı daha var. Altın madenciliği ve madencilik konusu. Hassas bir konu. Önce insan, önce çevre ve sonra madencilik anlayışı ile güvenilir, sürdürülebilir bir altın madenciliği politikası, bir madencilik mimarisi nasıl kurgulanabilir, bu konuda da fikirlerimizi, yaptığımız çalışmalar sonucu oluşan kanaatleri raporumuza dercedeceğiz. Umuyoruz ki bu rapor bundan sonra Türkiye'deki güvenilir ve sürdürülebilir madencilik sürecinde yeni bir kapı olacak." diye konuştu

Uslu, şu ana kadar 4 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 5 işçi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Komisyon üyeleri daha sonra, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Atay Uslu, toplantı sonrası heyet adına yaptığı açıklamada, 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonrası bölgede şu ana kadar yapılan ölçümler sonucunda hava, su ve toprakta olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili bazı kurumları ve bilim insanlarını da dinlediklerini ifade eden Uslu, "Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. Söylentilerle sonuca gitmek doğru değil. Bilim insanlarımız, üniversitelerimiz burada. Bugün 4 üniversiteden 10'a yakın bilim insanımız burada. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde olumsuz etki gözlenmemiştir." dedi.

Komisyonun tüm iddiaları araştıracağını belirten Uslu, "Adımız araştırma komisyonu. Bir kaza var, bu kazadaki ihmal süreçlerini sonuna kadar araştıracağız. Onun için kuruldu zaten. Adı üzerinde, bir araştırma komisyonu ama araştırma komisyonu bugün karar verecek değil. Herkesi, her çevreyi, her noktayı dinleyeceğiz, şüphelerin tamamının giderilmesi ile ilgili rapor hazırlayacağız. Raporumuz hem teknik hem bilimsel olacak." diye konuştu.

"ÇEVRESEL ETKİLER ANLAMINDA OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMADI"

Uslu, akıllarda hiçbir soru işaretinin kalmaması için komisyonun titizlikle çalıştığına işaret ederek, bölgedeki kuş ölümleriyle ilgili çıkan her haberin ilgili kurumlarca araştırıldığını da anlattı.

Toprak kaymasının çevresel etkilerine değinen Uslu, "Çokça tartışılan bir konu var. Kaza sonrası çevresel etkiler konusu. Bununla ilgili bakanlıklarımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD ve il valiliğimiz bilgiler verdiler. Yaptıkları izlemelerle ilgili önemli sonuçları paylaştılar. Şu ana kadar kamu kurumlarımızdan, valiliğimizden, ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu kazanın çevresel etkileri anlamında olumsuz bir duruma rastlanmadığını görüyoruz ancak kurumlarımız yine teyakkuz halinde. Gerekli çalışma ve ölçümleri yapıyorlar. Bundan sonra ortaya çıkabilecek olan çevresel etkilerin sonuçlarını düzenleyebilmek, çevresel etkileri azaltmak ve yok etmek için de çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalardan bir tanesi Devlet ve Su İşlerinin yaptığı çalışmaydı. Bu çalışmayla ilgili de Ankara'dan bilgi aldık. Bugün de yerinde göreceğiz." diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise heyetin ailelerle de görüşme yapacağını dile getirerek, sürecin başından bu yana tüm detayların komisyonla paylaşıldığını söyledi.

Açıklamaların ardından Vali Aydoğdu, Komisyon Başkanı Uslu ile komisyon üyeleri maden sahasındaki alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Toprağın kaydığı bölge ve maden ocağının çeşitli alanlarında incelemeler yapan Başkan Uslu ve komisyon üyeleri, 3 bölgeye giderek ilgili alanlardaki yetkilileri dinledi.

Yetkililer heyete verdiği bilgide, toprağın kaydığı alandan taşıma çalışmaları kapsamında kamyonların toplamda 195 bin sefer yaptığını ve 3,8 milyon metreküp toprağın taşındığı bilgisini verdi.

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