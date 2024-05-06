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Başkan Büyükkılıç, bisikletseverlerle pedal çevirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A Ş ve Yeşilay işbirliğinde ‘Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim’ sloganı ile 11’incisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu’na katıldı 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen bisiklet turunun Kayseri ayağında bisikletseverler 7,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

GÜNDEM 06.05.2024, 09:30
Başkan Büyükkılıç, bisikletseverlerle pedal çevirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Yeşilay işbirliğinde ‘Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim’ sloganı ile 11’incisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu’na katıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen bisiklet turunun Kayseri ayağında bisikletseverler 7,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun dostu, aynı zamanda da en güçlü destekçisi olan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine dev bir organizasyona destek verdi.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Yeşilay iş birliğinde düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu’na katıldı. 

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tura, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve bisikletseverler katıldı. 

81 ilde eş zamanlı olarak başlayan ülke çapındaki dev organizasyonun Kayseri ayağı Cumhuriyet Meydanı’nda start aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, bisiklet turunu 7,5 kilometrelik parkurda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bitiş noktasında tamamladı. 

Başkan Büyükkılıç, tur öncesinde yaptığı konuşmada, Yeşilay’a ve Spor A.Ş.’nin tüm çalışanlarına gayret ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, Kayseri’de özel bir gayret ile gönüllü dostların bu etkinlikte bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Güzel bir pazar günü. Yeşilayımızı tebrik ediyorum. Türkiye ayağında ama Kayseri’de özel bir gayret ile gönüllü dostlarımızı bu etkinliğe katılmaya teşvik etti, sağladı ve başardı. Burada değerli valimiz ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve halkımızla iç içe olunca daha bi güzel oluyor.” 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Gerçekten çok fazla Yeşilay gönüllüsünü bu yağmura rağmen burada görmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bir farkındalık oluşturması açışından faydalı olur diye düşünüyorum. Organizasyonumuz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi’de “Geleneksek Yeşilay bisiklet turumuzu şehrimizde geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. 81 ilde yine eş zamanlı aynı saatte başlayacak. Bugün burada çok fazla sayıda gönüllümüz var. Yağış olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadılar” dedi.

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