Diyarbakır'da domates hasadı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Karacadağ Pirinçlik mevkide domates üreticileriyle 'Domates Hasadı Tarla Günü' etkinliğinde bir araya geldi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Sözleşmeli tarım modeliyle üretilen domateslerin hasat etkinliğine katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, üretim süreciyle ilgili çiftçilerden bilgi aldı. Çalışanlarla sohbet eden Vali Su, kurutma sürecine dahil olarak, büyük bir alanda kurutulan domateslerin hangi aşamalardan geçtiğini inceledi.

Sözleşmeli tarım modelinin önemine vurgu yapan Su, ülkemiz için çok önemli olan tarım faaliyetlerinin, hem ihracatı hem de istihdamı arttıracağına değindi.

Diyarbakır’da tarım, sanayi, ticaret, turizm, eğitim ve sağlık gibi pek çok alanda çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Vali Su, kentte 30 bin 149 dekarlık alanda yılda yaklaşık 103 bin ton domates üretildiğini ifade etti. Bu üretimde 4-6 ay süreyle 2 bin işçiye istihdam sağlandığını dile getiren Vali Su, sözleşmeli tarım modelinde üreticinin ihtiyaç duyduğu fide, gübre ve sulama sistemi ile çiftçiye maddi destek verilerek yetiştirilen domateslerin ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını vurguladı.

Uygulamanın Diyarbakır genelinde daha da gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirten Vali Su, “Her yıl bunu artırarak devam ettireceğiz. Bu ihracat, istihdam demektir. Daha çok üretim hem ilimizin ve ülkemizin ihtiyacını hem de ihracatı gerçekleştirmek açısından çok önemli. Bu bakımdan bu önemli tarımsal girdiyi ve üretimi gerçekleştiren değerli çiftçilerimize, çalışan kardeşlerimize, Manisa'dan gelen çok değerli iş insanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.