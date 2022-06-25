Bursa'daki 2 fabrikada işçiler üretimi durdurdu

Bursa'da T.M.K.K. Teknik Metal Kaplama ve Kataforez Türk Metal Sendikasına üye 7 işçinin işten atılması üzerine fabrikadaki diğer işçiler üretimi durdurdu.BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinde bulunan T.M.K.K. Teknik Metal Kaplama ve Kataforez Fabrikası'nda Türk Metal Sendikasına üye olan 7 işçinin işten çıkarılması üzerine sendika fabrika önünde eylem yaptı. İşten çıkarılan arkadaşlarına destek veren diğer işçiler ise fabrikada üretimi durdurdu.