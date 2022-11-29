Bilecik Pazaryeri'nde Başkan Tekin gece gündüz vatandaşı dinliyor

Bilecik’te Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gündüz makamına gelen vatandaşların sorunlarını dinlerken, gece ise belediye binasına gelemeyen vatandaşların evlerine gidip taleplerini dinliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinin ilk kadın belediye başkan adayı olduktan sonra 31 Mart Yerel seçimlerini rakiplerine göre farkla kazanan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, makamına gelen her vatandaşı dinleyip taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Belediyeye gelemeyen vatandaşların evlerini ziyaret edip isteklerini evlerinde dinleyen Başkan Tekin'in ziyaretlerine AK Parti Pazaryeri Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve Kadın Kolları yönetimi de eşlik ediyor.

Ziyaretlerden ilçe kadınları son derece memnun kalırken, isteklerini birebir iletme imkanı da buluyor.

Son ziyaretlerini Doğanlar Mahallesi'nde gerçekleştiren Başkan Tekin, yerel yönetim olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirirken, isteklerini dinleyip, notlarını da aldı. Başkan Tekin, "Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Nazar değmesin” ifadesinde bulunarak misafirperverlikleri için mahalleliye teşekkür etti.