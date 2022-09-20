Adıyaman Emniyeti'nden bilinçlendirme çalışması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere trafikte sürücü ve yolcunun yükümülülükleri anlatıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri Orta Okulu’nda eğitim gören toplam 326 öğrenciye “trafikte sürücü ve yolcunun yükümlülükleri” konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilinçlendirme faaliyetlerinde emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servislerinde seyir halinde yapmaları gerekenler, yaya olarak taşıdıkları yükümlülükler, trafikte görünür olmanın önemi, “polislik mesleği” hangi durumlarda ve nasıl polise başvurabilecekleri konuları da işlendi.

Ekipler, öğrencilere nasıl polis olabilecekleri, insanların suç işledikleri zaman hayatları boyunca hangi zorluklarla karşılaştıkları konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunularak verdi.