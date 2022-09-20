Son Dakika

Adıyaman Emniyeti'nden bilinçlendirme çalışması

Yerel 20.09.2022, 17:12
Adıyaman Emniyeti'nden bilinçlendirme çalışması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere trafikte sürücü ve yolcunun yükümülülükleri anlatıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Petrolleri Orta Okulu’nda eğitim gören toplam 326 öğrenciye “trafikte sürücü ve yolcunun yükümlülükleri” konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilinçlendirme faaliyetlerinde emniyet kemeri kullanımının önemi, okul servislerinde seyir halinde yapmaları gerekenler, yaya olarak taşıdıkları yükümlülükler, trafikte görünür olmanın önemi, “polislik mesleği” hangi durumlarda ve nasıl polise başvurabilecekleri konuları da işlendi. 

Ekipler, öğrencilere nasıl polis olabilecekleri, insanların suç işledikleri zaman hayatları boyunca hangi zorluklarla karşılaştıkları konularında bilgilendirme faaliyetinde bulunularak verdi.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 20 Eylül 2022
İmsak 05:16
Güneş 06:42
Öğle 13:03
İkindi 16:29
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1