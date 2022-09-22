Adıyaman'da yayaya çarpan olay yerinden kaçtı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürcünün yakalanması için çalışma başlattı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Yenipınar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan N.A., plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil çarptı.

Olay yerinden kaçan sürücünün çarptığı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı kadına ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Acil Servis'te tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.