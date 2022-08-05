Ulusal gazete ve dergilerin yazarları Bilecik'e hayran kaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı, aynı zamanda Doğuş Suni Deri Kösele Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı, Bilecik Turizm Elçisi ve Sevdalısı Şermin Kahraman'ın organizasyonuyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla ulusal gazete ve dergilerin köşe yazarları "Bilecik Info Turizm Turu" yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ulusal gazete ve dergi köşe yazarları 'Bilecik İnfo Turizm Turu' kapsamında lavanta bahçesi ile Bilecik'e hayran kaldı.

İki gün boyunca Bilecik'in tarihi, kültürel, tabiat güzelliklerinden oluşan gezi rotasını gezen gazetecilerin turuna, Soho İletişim'den Sema ve Hicran Tekin, Posta Gazetesi'nden Murat Güldüren, Ekonomist Dergisi'nden Özlem Bay, Business World Global Dergisi'nden Umut Çelik, Milliyet Gazetesi'nden Yeşim Mutlu, KRT.com.tr temsilcisi Anıl Kurtuldu, Yeni Birlik ve Analiz Gülay Yücel'den oluşan heyet hayranlıklarını gizleyemedi.

Bilecik'in yöresel yemeklerinin tatlarını da tadan temsilciler turizm elçisi Şermin Kahraman'ın binbir emek ile yetiştiği ve adeta cennet bahçesi haline getirdiği Lila Lavanta Bahçesi'nde keyifli vakit geçirerek fotoğraf çekildiler.

Lila Lavanta Bahçesi'ne hayran kalan heyet akşam ise şehrin görülmeye değer alanlarını gezdiler.

Programın ikinci gününde gezi heyeti Osmanlı Devleti'nin Manevi Kurucusu Şeyh Edebali hazretleri, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Osmanlı Devlerinin ilk eserleri Orhangazi Camii, Hamam ve İmarethane'yi, Saat Kulesi'ni ziyaret etti. Şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Pazaryeri'ne hareket eden heyeti burada ise Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay makamında ağırladı. Başkan Tekin, Bilecik ve Pazaryeri ilçesinde bir birinden değerli gazete yazarlarımızı ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, TOBB Kadın İcra Kurulu Başkanı Şermin Kahraman ve Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ziyaretleri için köşe yazarlarına teşekkür etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in misafiri olarak Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda Pazaryeri'nin eşsiz lezzetlerini deneyimleyen heyet kamp, karavan ve gölet etrafını gözlemlediler.

Pazaryeri Kınık Çömlek Köyü'nde Yaşayan İnsan Hazinesi Çömlek Üstadı Salim Yaşar'ın çömlekçilik atölyesinde çömlek sanatını seyrederek ilham alan heeyt, 4 metre uzunluğundaki Çömlek Anıtı'nda fotoğraf çekimi sonrasında İstanbul'a yola çıktı.