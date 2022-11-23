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TCDD'nin kurucusu Behiç Erkin'in adı İstanbul'da yaşatılacak

YAŞAM 23.11.2022, 18:34
TCDD'nin kurucusu Behiç Erkin'in adı İstanbul'da yaşatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurtuluş Savaşı’nın lojistik anlamdaki kahramanlarından, TCDD’nin kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin’in adını yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TCDD’nin kurucusu ve ilk genel müdürü Behiç Erkin’in adını, Ümraniye’de inşa edilen Türkiye’nin ilk 2 katlı tren park alanına sahip en büyük kent içi raylı sistem merkezine verdi.

Merhum Erkin’in adını verdikleri Raylı Sistem Yerleşkesi’nin şantiyesini, yüzde 33 seviyesinde ve tamamen durmuş bir halde devraldıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kimi aylardır, kimi yıllardır duran, biraz böyle kimsesiz gibi duran metro şantiyelerimizi hızlıca ele aldık. Hatta şehir için tehlike arz eden bir kısım şantiyeler vardı. Göreve gelir gelmez, onların tedbirlerini almakla işimize başladık. Bu süreç, tarihi bir süreçtir. Bizim İstanbul'a yaşattığımız özellikle metrolarla ilgili bu dönemin, ileride çok konuşulacak tarihi bir süreç olduğunun altını çizelim” dedi.

Metro konusunun İstanbul için hayati bir mesele olduğunu tekrarlayan İmamoğlu, dünyada en çok metro yapan şehir haline gelmenin önemli olduğunu söyledi. 

"Dünyada aynı anda en çok metro şantiyesini hareketli halde çalıştırmak da önemli" diyen Başkan İmamoğlu "Ama hiçbir kaynağı belli olmayan ya da bazılarının projeleri bile net olmayan, aynı anda en fazla metro ihalesi yapan yönetim olmak aynı şey değil. Yani ihaleyi yaparsınız, ama şantiye çalışmazsa, olmaz. Örneğin; Mahmutbey - Esenyurt hattı gibi. Yani ortada proje de yoktu, şantiye de yoktu. Örneğin; Finans Şehir’in altından geçen Göztepe - Ataşehir - Ümraniye hattı. Burayı da ilgilendiriyor. Çok önemli bir hat. Yüzde 2-3 seviyesinde devraldığımız hatlardan bir tanesi. Ki üstüne kurulan, Finans Şehir diye gururla anlatılan merkeze, sadece 80 bin çalışanın geleceği tahmin edilen bir yerin altından geçmesi gereken metronun başlanmaması gibi. Bunlara da biz başladık” diye konuştu.

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