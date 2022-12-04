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Sosyal Uyum Projesi toplumun tüm kesimlerini kapsıyor

YAŞAM 04.12.2022, 12:00
Sosyal Uyum Projesi toplumun tüm kesimlerini kapsıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Uyum Merkezi’nin, Engelsiz Yaşam Merkezi işbirliği ile düzenlediği etkinlikte, göçmen özel bireyler ile Mola Evi öğrencileri ve velileri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında ilk olarak göçmen ailelere çocuklarıyla ilgili yasal hakları hakkında hukuki bilgilendirme yapılırken, sonrasında ise anneler ve çocukları, eğitmenler eşliğinde ip baskısı ve resim yaptılar.MERSİN (İGFA) - ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi Özel Eğitim Uzmanlarından Evrim Söbe, amaçlarının Sosyal Uyum Merkezi’ne gelen göçmen özel gereksinimli bireyler ve ebeveynlerini, Mola Evi’ne gelen özel gereksinimli bireyler ve anneleri ile kaynaştırmak, etkileşim içerisinde bulunmalarını sağlamak, göçmen ebeveynlerin, çocuklarının özel eğitimi hakkında yasal haklarını öğrenebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kişilerin etnik kökenine ve kimliklerine bakılmaksızın, onların kaynaşabilmesi için güzel bir sosyal ortam yarattıklarını ifade eden Söbe, “Çocuklarımız için el becerilerini, ince motor becerilerini geliştirmek adına uygulamalarımız var. Aynı zamanda çocuklarımız bu çalışmayı yaparken annelerimiz yanında oldukları için, birbirleriyle hem daha rahat kaynaşıyorlar, hem de kendilerini çok daha iyi hissediyorlar” diye konuştu.

Yazgı: “Uyum sağlamayı kolaylaştırmaya yönelik bir faaliyet”

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Sosyal Uyum Merkezi Sorumlusu Yusuf Yazgı ise, özel gereksinimli çocukların aileleriyle birlikte, Sosyal Uyum Merkezi’ne bağlı hukuk danışmanının verdiği bilgilendirme toplantısını yaptıklarını belirterek, “Bilgilendirme toplantısını hem göçmenlere, hem de vatandaşlarımıza birlikte verdik. Uyum merkezi çatısı altında genel amacımız, göçmenler ve vatandaşlarımız arasında uyum sağlamak olduğu için, onları bu faaliyette bir araya getirdik. Danışmanın oturumundan sonra, özel gereksinimli çocuklarımızı Engelli Yaşam Merkezi’nin Mola Evi’nde misafir ettik, birlikte resim çalışması gerçekleştirdik ve uyuma yönelik sohbetler ettik” dedi.

Etkinlikler amacına ulaşıyor

Etkinlikten çok memnun olduğunu söyleyen 11 yaşındaki İhsan Efe Tektaş, “Etkinliğe katılmamıza izin verdikleri için, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Daha önce İtfaiye Haftası vardı, kar vardı, bir de Ankara yolculuğu. Harika bir duygu, mutlu oluyorum her zaman” şeklinde konuştu.

Çok keyifli bir gün geçirdiğini söyleyen 8 yaşındaki Osman Güneş ise, “Bugün resim yaptım. Çok beğendim resmi. Eve getirip asacağım. Resimlerim çok güzeldir” dedi.

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