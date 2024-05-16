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Türkiye'nin kaza haritası çıkarıldı

Türkiye'de 2023 yılında 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 7 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 350 bini aşkın kişi de yaralandı Kazalarda ölenlerin yüzde 45,5'ini sürücüler oluşturdu Ölümlerin yüzde 52,4'ü tek araçlı kazalarda oluştu En fazla yaralamalı kazalar Temmuz'da yaşandı

GÜNDEM 16.05.2024, 10:26
Türkiye'nin kaza haritası çıkarıldı

Türkiye'de 2023 yılında 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kazalarda 7 bine yakın kişi hayatını kaybetti, 350 bini aşkın kişi de yaralandı. Kazalarda ölenlerin yüzde 45,5'ini sürücüler oluşturdu. Ölümlerin yüzde 52,4'ü tek araçlı kazalarda oluştu. En fazla yaralamalı kazalar Temmuz'da yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'ni yayımladı.

235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasının meydan geldiği Türkiye'de, karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası kaydedildi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 83,1'i yerleşim yeri içinde yüzde 16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.

TRAFİK KAZALARINDAKİ TOPLAM ÖLÜ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 25,2 ARTTI

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 8,5 artarken, toplam kaza sayısı %6,6, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı ,2, maddi hasarlı kaza sayısı %4,2, toplam ölü sayısı %25,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,5 arttı.

Türkiye'de 2023 yılında bin taşıt başına 8,2 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 2012 yılında 17 milyon 33 bin 413 adet iken 2023 yılında 28 milyon 740 bin 492 adede yükseldi. Ölümlü yaralanmalı karayolu trafik kaza sayısı ise 2012 yılında 153 bin 552 iken 2023 yılında 235 bin 71 oldu. Böylece bin taşıt başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası oranı 2012 yılında 9,0 iken 2023 yılında 8,2 oldu.  

İllere göre en fazla ölü ve yaralı sayısı 347 ölüm ve 32 bin 452 yaralı ile İstanbul'da görülürken; en az ölüm beş ölü ile Tunceli'de, en az yaralanma ise 304 yaralı ile Ardahan'da gerçekleşti. 

Ölümlerin yüzde 55,3'ü yerleşim yeri içinde meydana gelen kazalar sonucunda oluşurken, trafik kazalarında ölenlerin yüzde 45,5'ini sürücüler oluşturdu.

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %45,5'i sürücü, yüzde 32,3'ü yolcu, %22,2'si ise yayadır. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 75,1'inin erkek, yüzde 24,9'unun kadın, yaralananların ise yüzde 68,7'sinin erkek, yüzde 31,3'ünün kadın olduğu görüldü.

İncinebilir yol kullanıcıları(1) olarak nitelendirilen yayalar, motosiklet, bisiklet ve elektrikli skuter sürücüleri için 2023 yılındaki ölü sayısı 2 bin 610, yaralı sayısı ise 130 bin 909 oldu. Böylece incinebilir yol kullanıcıları, 2023 yılındaki trafik kazalarındaki toplam 6 bin 548 ölümün %39,9'unu, toplam 350 bin 855 yaralanmanın ise %37,3'ünü oluşturdu.

Yayalar bin 453 ölü sayısı ile toplam 6 bin 548 ölümün %22,2'sini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 2 bin 610 ölümün %55,7'sini oluşturdu. Motosiklet sürücüleri bin 14 ölü sayısı ile toplam kaza ölümlerinin ,5'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki ölü sayısının %38,9'unu oluşturdu.

Motosiklet sürücüleri 79 bin 902 yaralı sayısı ile 2023 yılındaki toplam 350 bin 855 yaralının %22,8'ini oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki yaralı sayısının %61,0'ını oluşturdu. Yayalar ise 40 bin 774 yaralı sayısı ile toplam yaralıların ,6'sını oluştururken, incinebilir yol kullanıcıları arasındaki toplam 130 bin 909 yaralının %31,1'ini oluşturdu.

TOPLAM ÖLÜMLERİN ,1'İNİ 0-17 YAŞ GRUBUNDAKİ ÖLÜMLER OLUŞTURDU

Ölümler yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam ölümlerin ,1'ini, 18-24 yaş grubu ,6'sını, 25-64 yaş grubu %56,3'ünü, 65 yaş ve üzeri ise %20,0'ını oluşturdu.

Yaralılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 0-17 yaş grubu toplam yaralıların ,8'ini, 18-24 yaş grubu %21,5'ini, 25-64 yaş grubu % 53,9'unu, 65 yaş ve üzeri ise %6,8'ini oluşturdu.

Ölümlerin %52,4'ü tek araçlı kazalarda oluştu. Ölümlü yaralanmalı trafik kazasına 389 bin 362 taşıt karıştı. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89,0 ile ilk sırada kaydedildi.

Türkiye'de 2023 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 317 bin 510 kusura bakıldığında kusurların yüzde 89,0'ının sürücü, yüzde 8,3'ünün yaya, yüzde 1,5'inin taşıt, yüzde 0,7'sinin yolcu ve yüzde 0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 65,9'u gündüz meydana geldi.

Ölümlü yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında olurken, Şubat ayı yüzde 5,0 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15,0 pay ile en fazla Cuma günleri ve yüzde 13,8 pay ile en az Çarşamba günleri gerçekleşti.

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