Rasim Arı'ya STK'lardan ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Rasim Arı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

STK temsilcileri, iş insanları ve vatandaşları başkanlık makamında konuk eden Başkan Arı, Nevşehir için toplumun her kesimiyle uyum içinde çalışacaklarının vurgusunu yaptı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız, Meclis Başkanı M.Ali Öbekli, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölge Müdürü Hüseyin Menekşe, GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu, Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Başkan Rasim Arı’yı ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ettiler.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu belirten Belediye Başkanı Arı, kentin dinamikleri olarak nitelendirdiği STK’ların başkan ve yöneticileri ile sohbet ederek istişarelerde bulundu.

Arı, vatandaşa hizmet yolunda tüm kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek, Nevşehir’in kalkınması konusunda tüm STK’lar ile iş birliği içerisinde olacaklarını dile getirdi.