Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin ihracatı aylık bazda artmaya devam ediyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri’nin ihracatı aylık bazda artmaya devam ediyor.

TÜİK mart ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Mart ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 3,06 oranında artarak, 323 milyon 447 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk üç ayına baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.16 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. İlk üç aylık toplam ihracatımız ise 924 milyon 852 bin dolar oldu. Buda artış trendinin devam ediyor olması bakımında sevindirici bir durum” dedi.

2024 yılı mart ayında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, “Mobilya ihracat kalemlerimiz arasında ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Irak, daha sonra Almanya ve ABD var” diye konuştu.

2024 yılına iyi başladıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Aylık bazda ihracatımız artmaya devam ediyor. Sanayicilerimiz her şeye rağmen üretmeye, istihdama ve ihracata devam ediyor. Oda olarak firmalarımızın verimlilik, dijitalleş ve sürdürülebilirlik gibi süreçlerini hızlandırıp, rekabet gücümüzü daha da artırmak için gayret ediyoruz. Hem aylık, hem yıllık bazda artış yakalamış olmamız sevindirici bir durum. Artış trendinin devam etmesi önemli. Kayserili sanayicilerimizde bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yeni pazar araştırmaları ve katma değerli ürünlerle geçen yılki kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyorum. Şehrimizin ihracatına katkı sunan tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.