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Otizm Farkındalık Haftasına özel çocukların gösterisi damga vurdu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Otizm Farkındalık Haftası’nda fark yarattı

YAŞAM 20.04.2024, 11:11
Otizm Farkındalık Haftasına özel çocukların gösterisi damga vurdu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Otizm Farkındalık Haftası’nda fark yarattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir İktisat Kongresinde düzenlenen programa, otizmli öğrencilerin renkli gösterileri damga vurdu.

Ünlü müzik grubu Sakiler’in de sahne aldığı programda, birbirinden güzel şarkılarla coşan özel çocuklar, dans ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu korosunun seslendirdiği ‘Ben Büyünce Ne Olacağım Anne’ adlı şarkıyla başlayan program; Metehan Yıldırım’ın ‘Arkadaşım Eşek’ Kaşif Efe Demir’in ‘23 Nisan’ Can Kıvraklar’ın ‘Hatırla Sevgili’ adlı eserleri seslendirmesiyle devam etti. Ardından Çiğli Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi Sancak Deniz Atik piyano çalarken annesi Melek Atik de ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsüyle kendisine eşlik etti.

Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi İrem Akyol’un söylediği ‘Perdenin Ardındakiler’ ve ‘Fasa Fiso’ adlı şarkılar izleyenlerden büyük alkış aldı.

Karşıyaka Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi Görkem Agit’in piyano dinletisi ile devam eden programda, üniversite müzik bölümü mezunu otizmli misafir Ateş Güldoğan’ın solo resitali davetlilerin büyük beğenisini topladı.

ÜNLÜ MÜZİK GRUBU SAKİLER ÖZEL ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMADI

Moris Bencuya Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi ile devam eden program, Sakiler müzik grubu solisti Hasan Gözetlik’in sahnedeki müthiş performansıyla sona erdi. Tüm özel öğrencileri sahneye davet eden Gözetlik, grubun sevilen parçası ‘Dünyadan Uzak’ adlı şarkıyı gençlerle hep bir ağızdan söyledi.

‘BİZİM EVLATLARIMIZ BİR ZAFER ÖYKÜSÜDÜR’

Özel çocuklara sahnede plaketlerini takdim eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, özel çocukların, eğitim sisteminde en başta durduklarını vurguladı. ‘Bizim evlatlarımız,  aileleri ve öğretmenleri ile birlikte bir zafer öyküsüdür.’ diyen Yahşi şöyle konuştu: ‘İzmir eğitim ailesi olarak en büyük gururumuz, medarı iftiharımız, evinde kaderiyle baş başa kalmış, okul için sırada bekleyen tek bir özel öğrencimizin dahi olmamasıdır. Evlatlarımızın hayatına dokunmak, içlerindeki cevheri görünür kılmak, onlara bir yol açmak en büyük önceliğimizdir. Bu akşam çocuklarımızın bu güzel performanslarını izledik ve onlarla bir kez daha gurur duyduk. Özel çocuklarımıza emek veren, hayatını onlara adayan anne babalarımız da bizler için çok kıymetli. Bu özel akşamda bizleri kırmayıp yanımızda olan Sakiler grubuna da verdikleri büyük destek için, bize kalplerini açtıkları için ayrıca teşekkür ederim. Bu akşam çocuklarımızın gözlerinde beliren küçük bir ışığa, küçücük kalplerine sığdırdıkları o kocaman dünyaya misafir olmanın hazzını yaşıyoruz. Onların heyecanı ve coşkusu, bizlere her gün yeni bir umut ve ilham kaynağı oluyor. Tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.’

OTİZM FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15-19 Nisan Otizm Farkındalık Haftası boyunca birbirinden farklı etkinliklerle farkındalık yarattı. Hafta boyu düzenlenen etkinliklere, İzmir Kız Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelle start verildi. Panelde; Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Emre Ünlü; ‘Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri’, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Ahmet Bilal Özbek; ‘Otizmli Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Alternatif İletişim ve Teknolojinin Kullanımı’, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sezen Köse; ‘Otizm Spektrumu Olan Çocuk ve Gençlerdeki Davranış Sorunlarına Yaklaşım’ başlıklarında sunum yaptı. Ardından otizm spektrum bozukluğu konusunda anne, baba, öğretmen ve gönüllü konuşmacıların katıldığı bir program gerçekleştirildi. Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan gençlerin başarı öykülerinin paylaşıldığı ve Yazar Moris Karmona’nın konuşmacı olarak katıldığı programda yüzme, müzik ve resim alanında başarı kazanmış Tuna Tunca, Cem Vardarcı ve Deniz Candoğan başarı hikâyelerini anlattı.

Üniversite öğrencisi Mehmet Atalay’ın üniversite hayatını anlattığı programda, otizm ve asperger sendromu teşhisi konmuş Rehber Öğretmen Burçak Akdeniz ve Müzik Öğretmeni Lal Günsu Ergüven çalışma hayatı deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Haftanın son günü Konak Saat Kulesi etrafında özel öğrencilerin kendi elleriyle ürettikleri işlik ürünleri ve yaptıkları resimler sergilendi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi’nin açılışını yaptığı ve özel ürünlerin yer aldığı sergi, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

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