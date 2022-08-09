Muğla Milas'ta aşure dağıtımı

Milas Belediyesi Muharrem Ayı kapsamında aşure dağıtımı gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı personeller bugün, Milas Geleneksel Salı Pazarı’nda vatandaşlara aşure ikram etti.

Kurulan kazanlarda hazırlanan aşureler, vatandaşlara ikram edildi.

Gerçekleştirilen dağıtımla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Muharrem Ayı vesilesiyle bugün aşure dağıtımımızı gerçekleştirdik. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu. Aşure ikram edilen yurttaşlar gerçekleştirilen bu etkinlikle ilgili Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a ve belediye personeline teşekkür etti.