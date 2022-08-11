Muğla'da evde ‘hasta refakatçi’ eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların refakatçilerine kendi evlerinde ‘Hasta Refakatçi” eğitimi veriyor. Deneyimli doktorlar verilen eğitimle vatandaşların hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak akrabalarına daha sağlıklı ve güvenli refakat etmeleri sağlanıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri 13 ilçede 569 mahallede evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler hasta, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerine giderek burada kişisel bakım, pansuman ve diğer birçok farklı ihtiyacını karşılamalarında yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetinin yanı sıra yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç olan hastaların refakatçilerine deneyimli doktorlar tarafından hasta refakatçi eğitimi vermeye başladı. Evde refakatçi eğitimlerinde refakatçilere ‘Kişisel bakım uygulamalarında vücut temizliği, ayak ve tırnak bakımı, yüz temizliği, ağız ve diş bakımı, saç bakımı, saç banyosu, hasta ve yaşlılarda kıyafet değişimi, hasta ve yaşlının yaşam alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri konusunda eğitimler verildi.

Hasta refakatçi eğitimi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi doktorlarından Meral Aydın “Evlere refakatçi eğitimi vermek üzere geldik. Refakatçiler hastalarını bırakıp eğitimlere gelemediği için biz onların yanlarına gidiyoruz. Evde refakatçi adı altında kitap hazırladık. Refakatçilerimize vücut bakımı, hastanın saç banyosu, vücut silme banyosu, yatak arasını önleme gibi temel bilgiler veriyoruz” dedi.