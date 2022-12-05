Mardin Yeşilli'den kırsal mahallelere hizmet

Mardin'in Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri kursu, kırsal mahallelerde hasta, yaşlı, öğrenci ve bakıma muhtaç vatandaşlara saç kesim hizmetini ücretsiz sunuyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Arnavutluk'ta düzenlenen Global Fashıon Progress (GFB) Kuaför Uluslararası Yarışmasında Milli takım ile birlikte dünya şampiyonu olan Emrah Bilen, ilçede sosyal projelere verdiği destekle gençlere örnek oluyor.

Mardinli dünya şampiyonu Emrah Bilen, Yeşilli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında köylerde ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta engelli ve çocukları saçlarını ücretsiz olarak tıraş ediyor. Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında köy köy gezerek ihtiyaç sahibi yaşlı, hasta, engelli ve köy çocuklarına yönelik ücretsiz tıraş yaptıklarını söyledi.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Dereyanı Mahallesinde yaklaşık 100 vatandaşımızı ücretsiz traş ettiklerini ifade eden Bilen,” Bu hizmet ile her hafta farklı bir kırsal mahallemizde köylerimizde vatandaşlarımızın yüzlerini güldürüyoruz. Kursiyerlerle birlikte her hafta bir kırsal mahalleye giderek ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve çocukların saçlarını traş ederek, hem vatandaşlarımızı sevindiriyoruz. Hem de kursiyerlerin öğrendiği pratik bilgilerini uygulama fırsatı bulmasını sağlıyoruz. Projede katkısı bulunan ve bizlere büyük destek sağlayan Yeşilli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür ediyorum.”dedi